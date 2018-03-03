منصور خالد: كلما أجلس مع المشتغلين بالسياسة أجدهم غرباء على القضية

فيما يلي الجزء الثاني من الحوار الذي أجراه الأستاذ عثمان ميرغني مع الدكتور منصور خالد:

*في لحظة اعتراف نادرة، أنت كتبت مطالباً النخبة السودانية – بمن فيها أنت- الاعتذار للشعب السوداني وقلت بالنص الحرفي (لأن النخبة حرضت وتآمرت أو على أقل تقدير قبلت و أذعنت للحكومات العسكرية).. ما هو طبيعة هذا الاعتذار الذي تطالب به؟

أنا كل ما أريده هو أن لا يكرروا الأخطاء بالإصرار عليها، ثانيا أن يقولوا للشعب السوداني (نحن آسفين أخطأنا).. بل و

لا حتى هذه.. فليقولوا فقط (أخطأنا).. الشعب لا يريد منهم أكثر من ذلك.. أنا ضربت مثلاً في كتابي “هوامش من سيرة ذاتية” بالمستشار العلمي للزعيم النازي “هتلر” كان في محكمة “نورنبيرغ” وكان آخر الذين مثلوا أمام القاضي – الذي أصبح في ما بعد النائب العام لبريطانيا- سأله “الآن بعد أن سمعت بكل هذه الإفادات عن الجرائم التي ارتكبها النازيون هل كنت على علم بها؟” رد عليه “هذا السؤال لا يجب أن يوجه لأمثالي”.. فسأله القاضي “لماذا؟ “فقال له “لأن أمثالي يجب أن يدركوا إن هذا النوع من الأنظمة سيقود لمثل هذه النتيجة”.

هذا ما ظللت أنا أقوله للنخبة والساسة، لا نريد منهم أن يقفوا في الشارع ويعلنوا توبتهم.. لا.. فقط إعترفوا بأنكم أخطأتم وأن الأنظمة نفسها التي دعمتموها أنظمة خاطئة ولا مناص من أن يتمتع الشعب السوداني بالحرية والديموقراطية التي تتمتع بها كل الشعوب واستطاعت أن تتطور بها. بلد مثل الهند من كان يصدق أن تصبح من الدول الأقوى اقتصادياً في العالم، من كان يصدق، لكني أرى ذلك بسبب احترام القادة لحقوق الإنسان وتوفير الحريات والحوار بين كل القوى السياسية وعدم عزل أي شخص. من الأقوال الشهيرة لـ”نهرو” وكان يصر على أن يكون الدستور علمانياً فقالوا له 80% من شعب الهند هم هندوس لماذا تحرمهم أن تكون ديانتهم هي السائدة؟ فقال لهم “لسبب بسيط أنا أتمنى أن يسير كل مواطن هندي مرفوع الرأس في أي مكان في الهند أيا كان دينه”.. نحن نحتاج لمثل هؤلاء القادة، ربما يكون صعباً توفرهم لكن على الأقل هذا هو النموذج الذي نبحث عنه.

محمد أحمد المحجوب قال (لم تتح للديموقراطية في السودان الفرصة المناسبة).. في رأيك ما هي الفرصة المناسبة التي يقصدها المحجوب؟

(بدهشة).. لم تتح؟ هذا كلام غير سليم.. أفتكر أتيحت لها أكثر من فرصة.. أولاً عندما يكتب المحجوب كتاباً عن (الديموقراطية في الميزان) وعندما يكون ثلثا الكتاب عن قضايا خارجية لا صلة لها بالسودان، اليمن فلسطين الأمم المتحدة وغيرها فهو هروب من الموضوع.. ثانياً ولم يرد حرف عن حل الحزب الشيوعي الذي حدث في عهده هو.. كيف يقول لم تتح لها الفرص؟ أتيحت لها فرص وعملت ما لا يجب أن تفعله.

في بعض كتبك قلت إن واحداً من الأخطاء التاريخية في حكم السودان اعتبار قضية الجنوب مشكلة تمرد لا أكثر بدلاً من التعامل مع الظلامات الاجتماعية، هل ترى أن الأمر نفسه ينطبق الآن على دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق؟

يعني بالنسبة لدارفور أو جنوب كردفان التململ موجود ولم يكن أمراً طارئاً، لكن إذا كان في البرلمان ممثلون لغرب السودان “إيه اللي خلاهم” يتحالفوا.. وعندما أقول الغرب أقصد شرق السودان أيضا.

“مقاطعة” لكن في الماضي كانت الأحزاب من المركز تصدر مرشحين إلى الغرب ليفوزوا بأصواتهم.. مثال لذلك ترشيح السيد عبد الله خليل في دارفور؟

التحالف كان موجوداً في البرلمان وعلى رأسه إبراهيم دريج من دارفور و”فيليب عباس غبوش” من النوبة وكان فيه “عواض” من الشرق وهو ضابط كبير في الشرطة وكان ممثل البجا، كلهم كانوا يتوحدون مع الجنوبيين في التصويت في البرلمان.

ولذلك لا أحد يمكن أن يدعي انهم لم يكونوا ممثلين، كانوا يتحدثون عن الفقر في مناطقهم وحقوقهم، لا يمكن أن تتهم رجالاً في مثل مقام “دريج” و”عواض” بأنهم كانوا مستغلين.

الأحزاب السودانية تأسست على تحالفات بين النخبة والطائفية، هذا ما وصلت إليه أنت في أحد مؤلفاتك، في رأيك كيف يمكن إصلاح هذا الوضع؟

الأحزاب لا يمكن أن يرسم لها دستور أو مخطط، لها قيادات تستطيع أن تستلهم مشاعر الناس وتحظى بتأييدهم وتستغل الفرصة المناسبة، لا أعتقد أنها قضية من أين تبدأ.. أنا أستطيع أن أرسم لك خارطة طريق جميلة جداً لكن لا أظنها تنجح.. لا بد من ناس مؤمنين بالأفكار ومستعدين للتضحية من أجلها، وإرادة لتحديثها ولا بد من برنامج، قصة كل عشرة يجتمعوا لتأسيس حزب كلام فارغ، لا بد من برنامج مستقبلي وآني، وإلا ستحكمنا الحالة التي نعانيها الآن، والذين لديهم مشروع لكن لا علاقة له بواقعنا كما هو الحال عند الأحزاب الإسلامية ستفشل حتى ولو بعد أربعين سنة.

ألا توافقني أن الأحزاب السياسية عندنا تهتم بالعلامات التجارية، أقصد الشعارات أكثر من العمل الحقيقي لصالح الوطن والشعب؟

الحزب الوحيد الذي كان ممكناً أن ينمو نمواً طبيعياً هو حزب الاتحاديين لأنهم مثقفون وعندهم أفكار وكانوا يحاولون الاستعانة بالتجارب الخارجية لكنهم أصبحوا ضحية لما أسميها المشكلة السودانية أو المعضلة السودانية أنهم لما ذهب الاتحاديون مع الختمية هم مشوا مع الأنصار.

هل تقصد مجموعة الأحزاب الاتحادية الحالية؟

لا أنا لا أتحدث عن الأحزاب الاتحادية أنا أقصد حزب الاتحاديين بالتحديد الحزب الذي قام على مدرسة أبو روف لأنه كان حزباً وطنياً حقيقياً جمع الناس مختلفي الأعراق والهويات وأفكارهم مثل أفكار نهرو إنفتاح حتى على العالم.

لكن أنا أشك أن الأحزاب الموجودة حالياً لديها برنامج عمل أو خارطة طريق، لديهم شعارات لكن بلا برنامج.

لو أردنا أن نرسي أركان الجمهورية الثانية في السودان على أنقاض أخطاء وعبر الماضي، على أية مفاهيم نبدأ؟

والله شوف؛ القاعدة مريضة، ولسوء الحظ السودانيون – وهذا ليس قذفاً فيهم- لكن بطريقة تكوين الشعب السوداني لا يزال عندهم بقية من انتمائهم العرقي هو الذي يكيِّف مواقفهم. ما زال – وهو الأخطر- رواسب الرق موجودة في أذهانهم.. من البساطة بمكان أن تجد من يقول (شوف العبد داك) هل تعلم في أمريكا لو استخدمت كلمة “نقيرز” تعتبر جريمة؟، لكن هنا بسهولة وفي أي مكان وبدون حياء تقال كلمة “عبد”.

المشكلة هذه هي التي تقف في سبيل تأسيس ما تعتبره الحزب المثالي، أنا أفتكر أن السودان في حاجة للمتعلمين – مستدركاً- لا أحب كلمة المتعلمين لأن هناك من لم يدخلوا المدارس وهم أكثر استنارة.. أنا في حاجة لناس مستنيرين، جماعة لا يكون شاغلهم كيف تصل للحكم.

لهذا أنا آثرت الكتابة على أي عمل آخر، لأني كلما أجلس مع جماعة من الذين يشتغلون بالسياسة أجدهم غرباء على القضية.. همهم (نعمل شنو في الانتخابات).. بينما هو يبحث عن ما يوفر الطعام والشراب لزوجته وأولاده في البيت.. كان يجب أن تكون تلك هي قضيته الأساسية.

اليوم 2018 في رأيك إلى أين تمضي الدولة السودانية وفق المعطيات التي بين أيدينا؟.

شوف مسار التاريخ لا يتغير في العالم، هناك مشكلة كبيرة.. جاء نظام أو حزب حكم البلد لمدة طويلة بكثير من القهر لكن هذا النظام لطول المدة التي قضاها والأفكار التي يدعو لها أو يسعى لتحقيقها حتى وان لم يحترمها أعطته احساس انه سيبقى لأبد الآبدين في نفس الوقت أسلوبه في التعامل مع المخالفين له في الرأي بدلاً من الاعتراف بهم واسترضائهم عاملهم بالقهر وأفلح في استخدام القهر لكن الشيء الذي لم يفكر فيه ان أسوأ حاجة لأي نظام أن يضطر لقهر شعبه لأن القهر علاوة على انه يولد مرارات فهو يستنفد طاقات، فبدلاً من العمل لتبني البلد ولتطبيق مشروعك، انشغلت بحروب داخلية، الوضع هذا هو الذي يحدد النتيجة النهائية للعبة الحاصلة.

في رأيك ما هي أسباب توتر العلاقات بين السودان ومصر؟

أنا لما توليت وزارة الخارجية صككت تعبيراً هو (خصوصية العلاقة) مع مصر وكنت أعتبر كل الكلام عن العلاقات الأزلية كلاماً خالياً من المحتوى. في مشاكل حقيقية لا بد من علاجها، وفي مفاهيم خاطئة أن المصريين يريدون استرداد السودان بدلاً من الحوار والاتفاق. لما كنت وزير خارجية وقعت خلافات كبيرة وصلت مرحلة الخصام بين النميري والسادات وكان السبب تافهاً لكن عالجناه لأننا اعتبرناها قضية ولا بد أن تحل وبالحوار المتواصل.

حتى اليوم مصر تحس أننا بلدان لكن أخوين.. ولأننا نحن بلدان لا بد أن يكون عندنا وعندكم الحرية أيضاً أن تتخذوا سياسات قد لا تكون متوافقة.. اختلفنا كثيراً مع السادات وصلت العلاقات مرحلة كدنا أن نتوحد معاً.

أنا لا أظن أن الحكومة المصرية بالغباء الذي يمكن أن تتعامل مع السودان بنفس الطريقة التي تتعامل بها بعض الصحافة المصرية مع السودان، ما في منطق في ذلك.

لنأخذ قضية حلايب مثلاً.. في الماضي ناقشناها وقررنا أن تكون منطقة مشتركة للاستغلال الاقتصادي ونبحث عن طريقة لتنفيذ ذلك وهو ما لم يتم، لكن المهم على الأقل كنا نبحث عن مخرج يحافظ على حقوق كل بلد ويضمن أن يعيش البلدان في وئام. لا اعتقد إننا كنا نضحى بكيانات وطنية، لأنه من الغباء أن نتكلم عن الوحدة العربية الشاملة، والوحدة الأفريقية الشاملة ونتكلم عن منظمات اقتصادية مشتركة، وعندما نأتي لمرحلة التطبيق العملي في قضية معينة نقول هذه خيانة، هذه قراءة لمن يعيش خارج التاريخ.

السودان في رحلة الاستقطاب بين المحاور، من محور إيران إلى الخليج ثم الذهاب إلى روسيا وطلب المساعدة؟

لا يمكن أن يكون هناك محاور بهذا القدر من التناقض، كل محور يناقض الآخر. السياسة الخارجية لو تركت للدبلوماسيين، وأنا بالمناسبة افتكر غندور (راجل حرفي كويس) لو تركت للدبلوماسيين وللخبراء في العلاقات الدولية يمكن أن تعالج بدلاً من التخبط، لأن التخبط هو سبيل من (راح ليهو الدرب)، لا يمكن تمشي يمين وشمال في نفس الوقت.

لمن ستعطي صوتك في انتخابات 2020؟

(ضاحكاً) ما جاني زول يقدم نفسه، أنا شايف كل زول بيقدم في أسماء أو بالأحرى اسم واحد.

حسناً، لأي حزب ستصوت في انتخابات 2020؟

لا.. لا.. أنا لا أصوت لحزب أبداً، أنا أصوت لشخص اقتنع به لو مد الله في العمر.

قرار فاتك اتخاذه، أو اتخذته ثم ندمت عليه؟

أنا رجل قدري..

“مقاطعة” أو ربما تقصد صوفي؟

نعم صوفي، لا أعرف ماذا يحدث غداً. أكتب لكن لا أتوقع.. أسأل الله أن أعيش لأكملها لكن لا افتكر أني أستطيع أن أكمل كل حاجة.

أنت من سلالة سجادة صوفية، وولدت في حضن أم درمان ثم أتيحت لك الدراسة في الغرب أمريكا وباريس فكنت منصور خالد بكل هذا المزيج؟

شوف أنا افتكر التصالح مع النفس هو بداية النجاح

وإلا في النهاية (حا يروح ليك الدرب) أو تكون منافقاً،

انا أتصالح مع نفسي قد اتخذ مواقف كثيرة يرضى عنها البعض ويغضب وينفر عني البعض، و لكن أنا أؤمن بحرية كل شخص أن يفكر بالطريقة التي يريدها.

أي الأحزاب أقرب إليك؟

حزب الأمة كنت أقرب إليهم، (يفكر قليلا) كنت أقرب لعبد الله خليل.

تقصد أنك أقرب للسيد عبد الله خليل كشخص وليس الحزب؟

نعم عندي تقدير كبير لعبد الله خليل كشخص ورقم وطني لا كحزب.

شكرا يا دكتور، وعذراً لإرهاقك بالجلسة الطويلة؟

الجزء الاول:

منصور خالد:هؤلاء كذابون!..، رئيس الحزب هو الفكي الأكبر!

الأحزاب العقائدية أذت السودان كثيراً ولعبت دوراً في “لخبطة” الحياة السياسية

أحمد خير ظُلم ظلماً كبيراً .. الصادق المهدي رجل متعلم وليس جاهلاً لكنه يكذب على الناس

الشيوعيون يريدون أن يصلحوا الكون وأجد كثيراً من الشبه بينهم و غلاة المتدينين

التيارات الإسلامية والعروبية الاثنان كانا يحاربان حروب الآخرين

العقيدة السياسية مثل الدينية ورئيس الحزب هو (الفكي الأكبر بتاع الحزب)

هؤلاء كذابون.. كذابون!!

حوار: عثمان ميرغني

الدكتور منصور خالد من أهم شهود العصر على تاريخنا المعاصر، له نظرة ثاقبة ناقدة لكثير من تفاصيل هذا التاريخ، التقيته في منزله الهادئ الجميل بالخرطوم، في صالون مزدهي باللوحات التي اختارها بعناية بنفسه والمجسمات التي أتى بها من بعض الدول الأفريقية. طلبنا منه ووافق أن يكون الحوار داخل مكتبته ومكتبه الذي قال لنا إنه يقضي فيه ساعات طويلة من اليوم.

دكتور منصور، كيف تكتب مؤلفاتك التي تزدهي بها المكتبات؟ هل تستخدم الكمبيوتر مباشرة أم بخط القلم؟

لدي من يقوم بالطباعة على الكمبيوتر، فأنا أحب القلم وأحب الكتابة به مباشرة.

هل تراجع بريدك الالكتروني بصفة مستمرة؟

أترك هذه المهمة لمساعدي، فأنا مشغول بالقراءة والكتابة.

أوقات الترفيه المنزلية، هل تشاهد الأفلام؟

نعم أحب الأفلام التاريخية والوثائقية، وأستمع للموسيقى.

اللوحات التي تزين صالون منزلك الجميل ومكتبتك.. هل اخترتها بنفسك؟

فقد لاحظتُ رغم انتقادك لثنائية (الغابة والصحراء) لكن اللوحات أميل لتمثيل الغابة.

لا علاقة لها بهذه الثنائية، وهي متعددة الجنسيات، بعضها من كوريا ومن كل قارات العالم.

فلنبدأ حوارنا من كتابك الذي ينتظره قراؤك بتشوق كبير.. كتاب (هوامش من سيرة ذاتية) .. أين وصلت مراحل إنتاجه الآن؟

اكتملت الطباعة، والناشر دار “الرؤية”، وكان في تخطيطي أن يظهر في معرض الكتاب بالقاهرة لكني من باب التجويد آثرت أن أدقق أكثر، والآن جاهز تماماً وسيكون في متناول القراء قبل نهاية شهر فبراير (2018) الحالي.

علمنا أنه يتكون من عدة أجزاء؟

نعم لتسهيل التعامل معه قسمته لأربعة أجزاء، الأول سيرتي الذاتية النشأة والطفولة والمراحل الدراسية والعمل العام عموماً. والثاني محطات في تاريخ السودان المعاصر، والثالث فترة الحركة الشعبية حتى اتفاقية “نيفاشا”، والرابع عن الدبلوماسية السودانية في نصف قرن، تضمن الفترة التي عملت فيها بالدبلوماسية.

بصورة عامة الكتاب يحتوي على مذكرات طوال فترتي في الحياة العامة وحتى في الصغر، وفيه القضايا العامة سياسية أو أدبية.

ما هي أبرز القضايا التي تطرقتَ لها بترتيب أهميتها؟

بالطبع كان لابد أن أبدأ بمؤتمر الخريجين، وركزتُ على شخص ظُلم ظلماً كبيراً وهو الأستاذ أحمد خير، ليس لأنه صاحب فكرة “مؤتمر الخريجين” فحسب، بل لأن له رؤى واضحة في أن ينهض العمل السياسي على أساس موضوعي. ولسوء الحظ السودان ممتلئ بسياسيين شعوبيين وليس هناك من له استعداد ليبني السودان على أسس موضوعية رغم أن لديهم الخبرة. الوحيدون الذين أرادوا أن يستلهموا التجارب من حولنا هم “الاتحاديون” أو بالأحرى “مدرسة أبوروف”، كان توجههم نقل أو الاستهداء بالتجربة الهندية، يقضون وقتاً طويلاً في متابعة ما يقوله “نهرو” أو “غاندي” وينشروا ويتداولوا في ما يكتبه “نهرو” في مذكراته. كان نهرو يكتبها لابنته “أنديرا” وكان عمرها آنذاك تسع سنوات فقط، لكن من خلالها كان يتطرق لقضايا الشعب الهندي وهي قضايا كبيرة تناولت موضوع الدين والاقتصاد والثروة كيف تسخر لمصلحة الشعب، والتعليم والعلاقات مع العالم الخارجي. الاتحاديون كانوا يقرأون لكن للأسف تفرقوا شذر مذر.

أحمد خير ظُلم، وإذا عدت إلى كتابه “كفاح جيل” تجد أنه السياسي الوحيد الذي له رؤى واضحة.

وركزت أيضاً على نشأة الأحزاب الاتحادية وعلاقتها بمصر.

لماذا الأحزاب الاتحادية دون البقية؟

لأنَّ مفهوم العلاقة بمصر أصبح قضية مفتاحية لمستقبل السودان ولعب دوراً كبيراً في الحالة التي انتهينا إليها، ليس لأنَّ الأشياء التي اتبعناها كانت مصرية، بل لأنه كان هناك خيار في مصر بين لطفي السيد الرجل المفكر الذي يؤمن بالديموقراطية، والنحاس الذي قال “لو رشح الوفد حجراً لانتخبناه”. لطفي السيد عندما دعاه محمد نجيب ليصبح رئيساً رد (رئاسة الدولة هي عقد بين الشعب ومن يختاره وأنتم لستم الشعب) من كان يجرؤ ليقول مثل هذا الكلام، القضية ليست أنهم اتجهوا لمصر بل قضت الظروف أنهم يتجهون مع التيارات الشعوبية.

لكن كانت هناك أيضاً الأحزاب العقائدية الأخرى..؟

في ما يتعلق بالأحزاب العقائدية هي لعبت دوراً بالمرحلة الثانية في “لخبطة” الحياة في السودان، التيارات الإسلامية والتيارات العروبية الاثنان كانا يحاربان حروب الآخرين. عندما تتابع برامجهم لا تجد أي تناول للمشكلة السودانية الحقيقية، مثلا مشكلة الهوية والثقافة السودانية، والاقتصاد، هذه القضايا يتناولوها من منظور إما خيالي كما يفعل الإسلاميون عندما يتكلمون عن نموذج لم يجرب على أية حال، والمحاولات التي حصلت كلها أتت بنتائج عكسية وفي واقع الأمر تجاوزت القيم الدينية. أما بالنسبة لليساريين تجد تيارات عروبية، وهي تيارات عايشت الواقع السوداني لكنها مصرة على تعريب السودان غض النظر عن الواقع المحلي الذي تطبق فيه. أما الشيوعيون فقد قفزوا قفزة أخرى، فهم يريدون أن يصلحوا الكون كله، وعندهم حلول لأي مشكلة، أجد كثيراً من الشبه بين إخوانا الشيوعيين وغلاة المتدينين، إذا نظرت إلى التجربة الشيوعية تجدها تحولت إلى دين، أصبحت عقيدة، فعندها كتاب مقدس (رأس المال) أي مشكلة في العالم له فيها حل، وعندها رسول هو “ماركس”، وعندها “يوم قيامة” هو الثورة الكبرى التي تقضي على الرأسمالية، وبعدها جنة ونعيم مقيم، بعدها (لكل حسب ما يستحق، ومنه حسب ما يقدر)، هذه جنات الخلد وليست مجرد عالم بشري.

هل ارتبط ذلك بالنشأة السياسية لأحزابنا قبل الاستقلال؟

بالعكس الأمور كانت أفضل في ظل وجود الاستعمار لأنه ما كان يسمح لها أن تذهب إلى أبعد مما ذهبت إليه، لكن بعد الاستقلال التجارب مريرة، تتكلم عن دولة ديموقراطية لا تجد أبداً غضاضة أن تحل حزباً انتخبه نفس الشعب الذي انتخبك، وتسمي نفسك “ديموقراطي” هذا ليس فيه منطق. ثم إخواننا في اليسار طوال فترة حكم إبراهيم عبود ارتضى هؤلاء الناس قائداً لهم هو إمام الأنصار، المذكرات كلها كانت باسم السيد الإمام الصديق أو الإمام الهادي، وكان يوقع عليها بعبارة “الفقير إليه تعالى الهادي المهدي”، ولما يسقط نظام عبود لظروف كثيرة مختلفة لا يمكن أن تأتي وتلغي الأحزاب، لا يمكن، وكأن المساندة التي وجدتها والقيادة لا تعني شيئاً. هذه مشكلة كبيرة فيها مغالطات، وفيها حقائق معاصرة مشهودة، قد نختلف في الماضي الذي لم نشهده لكن هذا تاريخ معايش بل وظل يتكرر.

ثم حديثاً في حالة “التجمع الديموقراطي” لمحاربة نظام الإنقاذ لم يجدوا قائداً لهم غير محمد عثمان الميرغني ليقودهم! والصادق المهدي، واضح أن هناك مغالطة للنفس من جانب ما يسمى بالقوى الحديثة.

قد يخطر في بال القارئ أنك استثنيت نفسك (من الملامة) رغم مشاركتك الواضحة في فترة ما بعد ميلاد الحركة الشعبية لتحرير السودان؟

لا.. ففي الجزء الثالث وأهم ما فيه بروز الحركة الشعبية لغاية مرحلة المفاوضات واتفاقية “نيفاشا”، وإلى ماذا انتهت، وفيه استعراض حتى وصلت إلى مرحلة إعادة النظر في الدستور، لأنه حصل في عهد المؤتمر الوطني محاولات كثيرة وما زالت لتعديل الدستور وهذا يعكس حاجة مسألة مهمة. عندما وُضع الدستور الانتقالي لم يكن دستوراً للجنوب، هذا دستور للسودان وكان أهم ما فيه إنهاء الظلامات التاريخية، وبعدها وضع خارطة الطريقة لكيف يحكم السودان إدارياً واقتصادياً وقانونياً، وكل هذا تحت عنوان (التحول الديموقراطي) فلا بد من تحول، ولا بد أن يكون ديموقراطياً هذا هو معناه. لكن لسوء الحظ الطرف المفاوض من الشمال وهو حزب المؤتمر الوطني كان يظن أنَّ في مقدوره أن يوقع هذه الاتفاقية وفي نفس الوقت يخرقها، وظل ينتهج هذا ويشتري الناس. ولم يدر في ذهنه أنه هناك (ناس وناس)،هناك ناس تبنوا طريقاً وما تبنوه هزلاً لكنهم حددوا المشاكل وكيف تعالج إذا أردنا أن يظل السودان دولة موحدة مستقرة، هذا ما تضمنته الاتفاقية والدستور.

لكن من الغباء أن تظن أنه بإمكانك أن توقع اتفاقية مع من كانوا يحاربون لأجل المبادئ وتوافق عليها، ثم تظن أنه في مقدورك أن تخرقها كأنما لديك قدرات إلهية.

ولكن رغم كل شئ فالنتيجة النهائية أدت لانفصال جنوب السودان، فلا (تحول ديموقراطي) ولا حتى المحافظة على الوحدة.. من المسؤول عن انفصال الجنوب؟

هناك ظن غريب! هناك من يقول إنَّ الانفصال جاء نتيجة مؤامرة أمريكية.. يؤسفني أن يأتي مثل هذا الكلام من ناس متعلمين، لسببين، الأول أنَّ الحكم الذاتي كان محور نقاش بين الشماليين أنفسهم، التجمع الديموقراطي الذي وافق على تقرير المصير، علي الحاج مع لام أكول اتكلموا في تقرير المصير، لم ينتظر أحد الأمريكان ليهمسوا له في أذنه. ولم يحدث أن أي وزير أو رئيس أمريكي تكلم عن حق تقرير المصير مطلقاً. مشروع (نظامان في دولة واحدة) اقترحه معهد في أمريكا وشارك فيه “فرانسيس دينق”، وعُرض على الناس لكن لم تتبناه حكومة.

الرئيس بوش كون في بداية عهده لجنة، واختار “دانفورث” ممثلاً له في السودان، الخطاب الذي ألقاه “دانفورث” لما جاء ليتسلم تفويضه في البيت الأبيض موجود يمكن الرجوع إليه، قال هناك خيارات كثيرة منها تقرير المصير، وقال (أنا لا أؤيد هذا الخيار) وسيجد معارضة من الشمال ومن مصر.

كان الرأي أن تكون هناك إدارة مستقلة لجنوب السودان في ظل سودان موحد، على أن يعاد النظر في كل القوانين التي يشتكي منها الجنوبيون. ثم لما يفشل تنفيذ الاتفاقية لأخطاء مننا نحن نقول لأمريكا (والله أدينا الجنوبيين ما طالبتمونا بإعطائهم لهم ومع ذلك انفصلوا) .. هذا عبث لا يليق بناس عندهم أخلاق أو ربما جهل لناس لا يقرأون.

تخيل أن تاريخ السودان بعد الاستقلال شريط فيديو.. وضعنا أمامك زراً لمسح ما قد تتمنى أن لو لم يحدث.. فماذا ستمسح من تاريخنا؟

شوف السودان دا بلد غريب، أنا ما شفت لي بلد في العالم الحركة الوطنية فيه تعبئ الشعب السوداني كله على أساس أن مصيرنا مع مصر، ولما يأتي يوم الوحدة تقول نحن مع الاستقلال، و”مش كده وبس” بل تقول نحن مع الاستقلال لأن هذا ما كنا ننشده من زمان! هؤلاء كذابون.. كذابون.. أي مؤرخ سيقول إنَّ القيادات السياسية السودانية كذابون.

الحاجة الثانية أنَّ الأخطاء بدأت تتفاقم لكن ما في شخص أبداً قال نحن غلطنا وتحصل مراجعات، كل ما فعلوه أنهم حملوا الاستعمار مسؤولية ما حصل في الجنوب، ويقولون هذا بعد عشرين سنة من خروج الاستعمار..(طيب أنت في العشرين سنة دي عملت أيه). كل ما فعلته أنك كنت تحارب .. العلاج الوحيد لقضية الجنوب هو الحرب! لم يهتموا بالنمو الاجتماعي وتحقيق المطالب فيما يتعلق بالتعليم وغيره، بل في إنجازات في العهد الاستعماري تراجعت في العهود الوطنية. لا يمكن وصف كل ما خلفه الاستعمار بأنها “بقايا الاستعمار” هذا سببه عقدة عند السودانيين أنهم أفضل الناس وخير الناس وأشجع الناس وبالتالي يبحثون عن نماذج لنصر موهوم. الأذى الحقيقي حصل من الأحزاب بالنسبة للديموقراطية ومن العقائديين لأنَّ الأفكار التي بها يؤمنون لم تلبِّ ما يطلبه الشعب السوداني.

(ضاحكاً) .. هل شطبت لك حاجة؟

أنت شطبت المفاهيم ولم تشطب الأحداث.. أريد منك أن تحدد ما تمنيت أن لو لم يحدث في تاريخ السودان المعاصر.

أريد مسح “الانفصال”: من تاريخ السودان، طبعاً هو من أخطر الأحداث في تاريخنا، وما كان يجب أن يحدث مطلقاً. عندما استقل السودان كان مطلب الجنوبيين “الفيدرالية” ولو وافقنا عليه لما حدث الانفصال، أضاع الساسة الوقت والفرصة بـ(الغلاط) في الفيدرالية.. عندما يجرؤ الصادق المهدي ويقول إنها تجربة لم تنجح في العالم وأن البلاد الأفريقية تتأذى منها، هذا كلام غريب، الصادق المهدي رجل متعلم يعرف أن أمريكا دولة فيدرالية والاتحاد السوفيتي –آنذاك- وسويسرا والبرازيل وكندا كلها دول فيدرالية، كيف يجرؤ أن يقول مثل هذا الكلام وهو رجل متعلم، هو ليس جاهلاً لكنه يكذب على الناس.

وكنت أتمنى أن أمسح من تاريخ السودان هيمنة الطائفية، كان المتوقع أن الطائفية بانتهاء فترة الإمام الصديق والسيد علي الميرغني أن تبحث عن طائفية “مودرن” (حديثة) لكن ما حصل عكس ذلك، في الطائفتين أصبح الرجل الأول هو المهيمن تماماً، وللأسف برضاء بعض المثقفين.. لو كان هناك أبداً هبة من تحت لكان الوضع مختلفاً، بل تعطيك الإحساس بأن هناك رغبة في خلق نظام لتوريث الحكم وليس فقط توريث الطائفة، بل توريث للحكم.

الأحزاب العقائدية أذت السودان كثيراً، ليس من الخطأ أن يكون عندك عقيدة سياسية، لكن العقيدة السياسية في السودان تحولت تماماً وأصبحت مثل العقيدة الدينية، رئيس الحزب هو (الفكي الأكبر بتاع الحزب)، دي مشكلة حقيقية وبالرغم من كل الفشل الذي حصل للأنظمة العقائدية في منشئها، سقوط الاتحاد السوفيتي وأوروبا الغربية وبعدها الشرقية والصين بطريقة مختلفة، الإصرار على أن نرجع لما قاله ماركس! أنا برجع لماركس في كثير حتى من الأفكار، لكن أنا لا أعبده، بل أتعامل معه كما أتعامل مع أي مفكر غربي لديه آراء في السياسة وغيرها.. وليس كـ(فكي)!!

ضاحكاً مرة أخرى (هل شطبت ليك حاجات كتيرة)؟؟