بيان من هيئة محامي دارفور حول بدأ محاكمة طلاب جامعة بخت الرضا (أحداث مايو2017 )

اليوم الموافق 27/2/2018 بأشرت محكمة الدويم العامة إجراءات محاكمة الطلاب المقبوض عليهم في أحداث مايو 2017 بعد تسعة أشهر من القبض والإنتظار فالإحالة مؤخرا للمحكمة تحت المواد 130 /21/77/69 من القانون الجنائي لسنة 1991 وهم
1- محمد آدم سليمان
2- صلاح الدومة عبد الرحمن
3- النذير حسن
4- عصام آدم ابكر
5- كمال الدين م
حمد احمد
6- نصر الدين ابوبكر يحي
7- أسحق عثمان علي
8- يوسف أحمد يوسف
9- عبد العظيم ابكر احمد
10- الطيب ابراهيم احمد
11- آدم محمد عمر
12- ابوبكر يوسف
13- علي يونس النور سعيد
14- محمد ابراهيم
15- عبد الله محمد سليمان
طلاب بخت الرضا المذكورين أعلاه يواجهون تهمة جنائية عقوبتها الإعدام وهم ينفون تماما ما نسب اليهم .
تناشد هيئة الدفاع من جميع الحقوقيين التضامن مع طلاب دارفور بجامعة بخت المتهمين بسبب أحداث جامعة بخت الرضا مايو 2017 والإنضمام لهئية الدفاع جلسة 13/3/2017 القادمة للسير في المحاكمة .
هيئة محامي دارفور
27/2/2017