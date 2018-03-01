بيان من هيئة محامي دارفور حول بدأ محاكمة طلاب جامعة بخت الرضا (أحداث مايو2017 )

اليوم الموافق 27/2/2018 بأشرت محكمة الدويم العامة إجراءات محاكمة الطلاب المقبوض عليهم في أحداث مايو 2017 بعد تسعة أشهر من القبض والإنتظار فالإحالة مؤخرا للمحكمة تحت المواد 130 /21/77/69 من القانون الجنائي لسنة 1991 وهم

1- محمد آدم سليمان

2- صلاح الدومة عبد الرحمن

3- النذير حسن

4- عصام آدم ابكر

5- كمال الدين م

حمد احمد

6- نصر الدين ابوبكر يحي

7- أسحق عثمان علي

8- يوسف أحمد يوسف

9- عبد العظيم ابكر احمد

10- الطيب ابراهيم احمد

11- آدم محمد عمر

12- ابوبكر يوسف

13- علي يونس النور سعيد

14- محمد ابراهيم

15- عبد الله محمد سليمان

طلاب بخت الرضا المذكورين أعلاه يواجهون تهمة جنائية عقوبتها الإعدام وهم ينفون تماما ما نسب اليهم .

تناشد هيئة الدفاع من جميع الحقوقيين التضامن مع طلاب دارفور بجامعة بخت المتهمين بسبب أحداث جامعة بخت الرضا مايو 2017 والإنضمام لهئية الدفاع جلسة 13/3/2017 القادمة للسير في المحاكمة .

هيئة محامي دارفور

27/2/2017