الوطني يتجه لاعفاء قيادات تعارض ترشيح البشير

..م حسوبة على تيار نافع وتشمل رؤساء قطاعات بالحزب

كشف مصدر عن إتجاه داخل حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) لإعفاء معظم رؤساء القطاعات بالحزب وبعض العناصر في الأمانات المحسوبة على تيار نافع علي نافع مساعد سابق للرئيس عمر البشير ونائب سابق لرئيس الحزب الحاكم).

وقال المصدر حسب صحيفة (التحرير) إن إقالة رئيس قطاع التنظيم أزهري التجاني أصبحت

مسألة وقت، وأن قرارات الإعفاء تستهدف طاقم القطاع الاقتصادي بعد فشله في مهماته وعدم انسجامه مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

وأكد المصدر أن القرارات ستشمل أيضا كل المناوئين لترشيح البشير لدورة رئاسية في 2020 بعد أن وجد مقترح ترشيحه عرقلة من داخل مجلس الشورى، وبدأت أصوات داخل المكتب القيادي تطالب بعدم ترشيحه.