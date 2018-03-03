المجلس القومي للأدوية والسموم تلغي ترخيص شركة سارب الطبية المحدودة

ألغى المجلس القومي للأدوية والسموم التابع لوزارة الصحة السودانية، ترخيص شركةسارب الطبية المحدودة العاملة في مجال الدواء.

ونص القرار على “أعمالا لنص المادة 6/ 1 من قانون الأدوية والسموم لسنة 2009 والمادة 6/ 2/ ب من لائحة ترخيص وتنظيم عمل المنشئات الصيدلانية فقد تقرر إلغاء رخصة سارب الطبية المحدودة اعتباراً من تاريخ صدور القرار”.

وكانت السلطات الأمنية ضبطت قبل يومين؛ 7 أطنان من الأد

وية منتهية الصلاحية داخل شقة بضاحية الطائف شرقي الخرطوم ، تقدر قيمتها بمليون و500 ألف جنيه سوداني.

وقال وزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة في تصريحات صحفية، إن الأدوية المضبوطة عليها أختام صندوق الامدادات الطبية، وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على الأدوية.

لكن الامدادات الطبية أصدرت بيانا أمس الخميس، رفضت اتهامها بتسريب الأدوية المنتهية الصلاحية