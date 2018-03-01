*اصداء الثورة”””نشرة دورية تصدرها حركة العدل و المساواة السودانية*

*العدد الثالث عشر ٢٨/٢/٢٠١٨*

♦تدين حركة العدل و المساواة السودانية

المحاكمة السياسية التي يتعرض لها طلاب جامعة بخت الرضا بعد اكثر من تسعة أشهر من الاحتجاز القسري و دون اي سند قانوني يبرر احتجازهم. ان المحكمة التي اعلنها النظام لمحاكمة طلاب بخت الرضا باطلة و تؤكد علي ان النظام ما زال يستهدف جزءً من أبناء الشعب السوداني بطرق متعددة ليس حرصا علي تطبيق القانون و لكن بدافع العقاب الجماعي لكل فئة ترفض الظلم و تطالب بحقوقها المسلوبة. تدعوا حركة العدل و المساواة السودانية جميع الروابط و اتحاد

ات الطلاب الي تنظيم صفوفهم للوقوف ضد هذه السياسات القمعية الممنهجة التي تستهدف وحدة الطلاب و كسر شوكتهم، كما تؤكد الحركة وقوفها الصلب و الدائم لدعم قضايا الطلاب في المحافل الدولية و المحلية حتي ينعم طلابنا بحياة

أكاديمية معافاة.

♦مجلس السلم والأمن الأفريقي يطلب من الالية الأفريقية رفيعة المستوى وبعثة اليوناميد الي التواصل مع اطراف النزاع وبحث سبل الوصول الي وقف دائم لاطلاق النار وذلك خلال الثلاث أشهر القادمة.

♦وقع عدد من مواطني شرق السودان علي مذكرة تطالب بسحب مليشيات الدعم السريع من جميع ولايات الشرق والتي عانت من حروب أهلية أدت التي تدمير تلك المناطق و اعتبر الموقعون علي المذكرة وجود هذه المليشيات مهددا للاستقرار و السلام الاجتماعي للمنطقة و قد حظيت المذكرة بتأييد واسع من قادة المعارضة ابرزهم: الدكتور جِبْرِيل ابراهيم والامين داؤود و علي ترايو و علي محمود حسنين و اخرين.

♦اعاد جهاز أمن النظام السوداني اعتقال ثمانية طلاب من اقليم دارفور بعد ان أطلق سراحهم في وقت سابق من هذا الشهر ، و كان الطلاب الثمانية قد أعتقلوا من المحطة الوسطة بحري بتهم تقويض النظام و الإزعاج العام ولكن اطلق سراحهم لعدم كفاية الأدلة و قد بررت السلطات اعادة أعتقالهم بتوفر ادلة جديدة.

♦أعلنت قوي المعارضة السودانية تماسك وحدتها و اعادة تنظيم صفوفها لمواجهة النظام و قد جاء هذا الإعلان في اجتماع لقوي المعارضة بدار حزب الأمة القومي في يوم الاثنين الماضي شارك فيه عدد من قادة الأحزاب الذين أفرج عنهم مطلع الأسبوع الماضي.

♦هاجمت قوة من مليشيات الدعم السريع منطقة مستريحة بشمال دارفور و اعتدت علي مواطنين عزل و نهبت سوق المنطقة، و ذكرت مصادر من المنطقة ان الهجوم خلف عدد من الجرحي و هم احمد حمدان بقل، حسين يوسف ابراهيم، جدو ادم،و شرطه بخيت عبد الرحمن.

♦ذكر تقرير للأمم المتحدة صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية ان ولايتي شمال دارفور و كسلا قد يواجهان مجاعة محتملة بحلول شهر مايو من هذا العام نتيجة لشح الأمطار و جدب الارض، و يصدر هذا المكتب تقاير دورية عن الأزمة المتعلقة بالغذاء في أنحاء متفرقة من العالم.

حزب المؤتمر السوداني يكلف امينه العام مستور احمد بالقيام بمهام رئيس الحزب في ظل استمرار اعتقال كل من رئيس ونائب رئيس الحزب بواسطة الاجهزة الامنية

🔴المزيد من التفاصل تابعونا

http://www.sudanjem.com

صفحة الامانة السياسية حركة العدل والمساواة

‏https://m.facebook.com/jempolitical/

الصفحة الاعلامية حركة العدل والمساواة السودانية

‏https://www.facebook.com/AlsfhtAlalamytLhrktAldlWalmsawatAlswdanyt/

القوي السودانية للتغيير الرافد الطلابي لحركة العدل والمساواة السودانية

‏https://www.facebook.com/Sudanjem.org