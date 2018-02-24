رسالة الي اهل دارفور عرب وغير العرب امنعوا ابناءكم من التجنيد في الدعم السريع.

محمد نور عودو

الرسالة الي كل اب سوداني وام سودانية في شمال وفي الغرب في الجنوب وفي الشرق لا تسمحوا لابناءكم وأقاربكم التجنيد في قوات الدعم السريع ومن اراد ان يتجند ليذهب ويتجند في الجيش السوداني او الشرطة السودانية هذين المؤسستين العسكرية المعروفان اللذان يقومان بالتجنيد في السودان لحماية الوطن والمواطن . نعم الناس في ظروف صعبة بسبب فساد الحكومة والبطالة وغياب التنمية وضيق المعيشة والبحث عن لقمة العيش والمصرو

ف اليومي والعلاج اصبحت صعبة جدا في السودان لكن ارجوكم لا تسمحوا لابناءكم وأقاربكم التجنيد في قوات الدعم السريع امنعوا ابناءكم وأقاربكم من التجنيد في قوات الدعم السريع لا ترموا بفلذات أكبادكم للتهلكة من اجل المال .

ورسالة لاهل دارفور النازحين في معسكرات النزوح والمدن حكومة المؤتمر الوطني مازالت تمارس الابادة الجماعية فيكم بعد ان شردتكم من مناطقكم ونجوتم من الابادة هاهي تدبر خطة ماكرة للخلاص من ابناءكم باغراءهم بالمال بعد ان كثرت البطالة والفاقد التربوي في المدن والمعسكرات ليتجندوا في قوات الدعم السريع ويتخلص منهم في الحروبات حتي لا يطالبوا بحقوقهم لذلك ارجوكم امنعوا ابناءكم وأقاربكم من التجنيد في قوات الدعم السريع .ورسالة خاصة لاهلنا عرب دارفور امنعوا ابناءكم وأقاربكم من التجنيد قوات الدعم السريع لان معظم مجندي قوات الدعم السريع من ابناء دارفور من القبائل العربية تحديدا لقد تم استغلالكم من قبل حكومة المؤتمر الوطني بواسطة محمد حمدان دقلو (حميدتي) لتكونوا وقود حرب لحماية حكومة المؤتمر الوطني وفاتتكم قطار التعليم والحياة المدنية.

ليس من المعقول ان يستمر استغلالكم من قبل حكومة المؤتمر الوطني لصالح بعض الانتهازيين وضعفاء النفوس من المتعلمين من ابناء القبائل العربية في دارفور ماذا استفادت القبائل العربية من وجود ابناءها في قوات الدعم السريع غير الجهل والتخلف والامية وموت ابناءهم واخر المطاف حرب بين القبائل العربية مع بعضها البعض وحرب موسي هلال وحميدتي وحرب بين حميدتي و القائد سافنا. لماذا تقدموا ارواحكم رخيصة لناس وحكومة لا تحترمكم وعن ماذا؟ فكرو جيدا وابحثوا عن اعمال واشغال اخري بدل العمل في قوات الدعم السريع لا تتكدسوا في مدن دارفور نيالا كبكابية الضعين وينحصر افكاركم اذهبوا وانتشروا في ارض السودان الواسع ومدن السودان الخرطوم كوستي بورتسودان حلفا كادقلي شندي كسلا الابيض وبقية مدن السودان وهذ من حقكم السودان ليس ملكا لاحد واتعلموا اعمال المهنية والاعمال والاشغال واشتغلوا في الاعمال الحرفية وحافظوا علي ارواحكم وانفسكم بدل الموت من اجل حكومة مستبدة زائلة ولو طال الزمن.