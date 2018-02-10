وزير المالية يلوح باستقالته حال كان ذلك حلا للازمة الراهنة

لوح وزير المالية محمد عثمان الركابي، استعداده للتقدم باستقالته من منصبه – حال كان ذلك حلاً للأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد.

وشهد الاجتماع الأخير للقطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني – الحزب الحاكم في السودان – نقاشاً ساخناً، خاصةً في مواجهة محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر.

وأعلن المجتمعون انتداب أعضاء منهم للاجتماع بالرئيس الس

وداني، وبحضور نائب رئيس المؤتمر الوطني إبراهيم محمود.

وشدد الاجتماع على أهمية المتابعة الدقيقة، ودراسة نتائج القرارات التي أصدرها البنك المركزي مؤخراً، خاصة قرار “احتكار المركزي تجارة الذهب”.

وأمن أيضاً على ضرورة تنوير الرأي العام وإحكام السيطرة على الأوضاع عبر منبر موحد يُكَون من خلال غرفة طوارئ برئاسة وزير المالية، وتدار من داخل وزارة المالية.