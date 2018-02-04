نعي اليم .. حركة العدل والمساواة السودانية , مكتب المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية

وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإن إليه راجعون

بمزيد من الحزن والاسى ينعي مكتب حركة العدل والمساواة السودانية بالمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية ال السلطان عبد الرحمن فرتي وال يوسف ابكر (ابو فاطمة) في الفاجعة التي المت بهم برحيل المغفور لها باذنه تعالى الحاجة زينب يوسف ابكر نورين التي انتلقت الى جوار بها امس السبت في السودان. الفقيدة والدة كل من محمد خير نورين, علي عبد الرحمن نورين, عثمان نورين, ثريا نورين, حجة نورين, مكة نورين.

الا رحم الله الحاجة زينب يوسف ابكر نورين واسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقيين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا, والزم اهلها وذويها الصبر و السلوان.

انا لله و انا اليه راجعون.

اعلام المكتب

3 فبراير 2018