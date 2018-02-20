نايل سات يوقف بث (راديو دبنقا) المتخصص في شؤون دارفور

أوقف مشغل القمر الصناعي المصري “نايل سات” راديو “دبنقا” المتخصص في شؤون دارفور من الخدمة إعتباراً من أمس الأحد، دون الكشف عن الأسباب.

وقال رئيس تحرير الراديو كمال الصادق في بيان حصل (باج نيوز) على نسخة منه، اليوم الإثنين، “نود أن نلفت إنتباه مشاهدينا عبر الأقمار الصناعية أنه ولأسباب خارجة عن إرادتنا تم إيقاف بث راديو دبنقا عبر مشغل القمر الصناعي المصري نايل سات أمس الأحد”.

وأضاف “وبناءاً على هذا التطور المفاجيء تم تحويل بث برامجنا ال

ى القمر الصناعي إنتل سات”.

وأشار الصادق إلى أن التحول الاضطراري من القمر “لن تتأثر به إطلاقا أوضاع الصحون اللاقطة وستظل كما هي دون اي تغيير إعتباراً اليوم”.

ولم يكشف الصادق ما إذا كان القمر المصري أوقف الإذاعة التي تبث من هولندا، بطلب من الحكومة السودانية، أو جهة أخرى.