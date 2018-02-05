بلاغات ضد منتسبين لمليشيات الدعم السريع أطلقوا النار على شاب وفتاة بمدينة كسلا

مصرع وإصابة شرطييّن أثناء مطاردة مسلحين بجنوب دارفور

فتحت السلطات بكسلا بلاغات جنائية ضد منتسبين للدعم السريع أطلقوا النار على شاب وفتاة بحي المرغنية بكسلا، وناقشت لجنة أمن الولاية حادثة إطلاق النار، واطمأنت على الإجراءات التي جرى اتخاذها في وقت ناقش فيه والي كسلا عوض بن عوف مع وزير الدفاع، أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتكوين غرفة مشتركة لإنجاح عملية جمع السلاح، والسيطرة على الحدود.وكان شابٌ وفتاةٌ قد تعرضا لإطلاق رصاصٍ من ثلاثةٍ جنود يتبعون لقواتِ الدعم السري

ع بحيّ الميرغنية وسط مدينة كسلا مساء السبت 3 فبراير، بعد أن تعرض الجنود الثلاثة للفتاة في أحد شوارع الحيّ، وتدخل أحد مواطنيّ الحي لمنعهم، واشتبك معهم، وهذا ما أدى إلى إطلاق النار عليه وإصابتهِ بطلق ناري في يده، وتعرضت الفتاة لجروحٍ سطحيةٍ.

lمن جهة اخرى لقى شرطي مصرعه وأصيب آخر بجراح خطيرة اثناء مطاردة مجموعة مسلحة نفذت عملية نهب بمنطقة “بلبل دلال العنقرة ” 56 كلم جنوب غرب مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور .

ونقلت صحيفة (سودان تربيون ) عن مصدر عليم الأحد إن مجموعة من اربعة مسلحين يستغلون دراجات نارية نهبت مواطنين كانوا في طريقهم الي نيالا.

وأشار الى تحرك فوري لقوة شرطية من الاحتياطي المركزي ص

وب موقع الحادث لكنها تعرضت لكمين نصبه المسلحون ما أدى لمقتل شرطي وإصابة ثاني بجراح وصفها بالخطيرة.

واضاف المصدر ان مواطنين بالمنطقة سارعوا لملاحقة النهابين عبر فزع أهلي وتمكنوا من القبض على اثنين وتسليمهم للشرطة، بينما لاذ البقية بالفرار.

ولفت المصدر الي أن الاسلحة مازالت موجودة بكثرة في ايدي المواطنين على الرغم من حملة الجمع المستمرة طوعا وقسرا بالولاية منذ عدة أشهر، كما نوه الى انتشار الدراجات النارية برغم قرار حظرها.