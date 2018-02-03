قوى المعارضة السودانية :لا ندعو النظام إلى الإفراج عن المعتقلين ولكننا سنقدم المزيدمن المتظاهرين

ا لاعتقالات محاولة يائسة من النظام لقمع الاحتجاجات السلمية

قالت قوى المعارضة: “إن الأجهزة الأمنية داهمت اجتماعاً لقادة قوى المعارضة، وقامت باعتقال رئيس الحزب الوطني كمال إسماعيل، والقيادية بالحزب الجمهوري أسماء محمود محمد طه”

وأشارت قوى المعارضة في بيان صادر عنها إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت مساء الخميس 1 فبراير نائب رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السودانى صالح محمود؛ لينضموا إلى المئات من قادة وعضوية المعارضة، وجماهير الشعب السودانى اللذين تعتقلهم السلطة عقاباً لهم على الاحتجاج السلمي ضد الجوع والغلاء وفساد السلطة.

وفي بيان الحاقي اقالت قوى المعارضة السودانية: والحاقاً للبيان الصادر مساء أمس، أن جهاز الأمن اعتقل بعد مداهدمة اجتم

اع قيادة المعارضة كل من صديق أبو فواز ومحمد الحافظ محمود ومحمد فاروق سليمان ومحمد عثمان حمدتو من قيادات قوى المعارضة واقتادتهم إلى جهة غير معلومة دون إبلاغ أسرهم بالاعتقال و أسبابه.

وقال بيان قوى المعارضة: “إن هذه الاعتقالات محاولة يائسة من النظام لقمع الاحتجاجات السلمية، ومطالبة الجماهير تحت القيادة الموحدة للمعارضة للنظام بالرحيل الآن وفوراً”.

وأكدت قوى المعارضة في بيانهاأن الاعتقالات التعسفية تزيدهم قناعة بأن هذا نظام لا يستحق الصبر عليه يوماً واحداً، وأن مواصلة الاعتقالات تؤكد أن النظام فى قمة ضعفه، وذعره من الموجات الجماهيرية الهادرة بصوت واحد “ارحل”.

وأضافت قوى المعارضة: “إننا لا ندعو النظام إلى الإفراج عن المعتقلين، ولا نسكب الدموع على اعتقالهم، بل سنقدم مزيداً من المتظاهرين ليلاً ونهاراً إلى أن تحررهم الثورة من معتقلات الأمن وزنازين النظام الفاسد”.

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قوى المعارضة السودانية

تصريح صحفي

تعلن قوى المعارضة السودانية والحاقاً للبيان الصادر مساء أمس، أن جهاز الأمن اعتقل بعد مداهدمة اجتماع قيادة المعارضة كل من صديق أبو فواز ومحمد الحافظ محمود ومحمد فاروق سليمان ومحمد عثمان حمدتو من قيادات قوى المعارضة واقتادتهم إلى جهة غير معلومة دون إبلاغ أسرهم بالاعتقال و أسبابه.

إن قيام جهاز الأمن باعتقال قادة المعارضة و المواطنين بإجراءات سرية فى ظروف وأماكن مجهولة يتعدى الانتهاك لحقوق الإنسان إلى جريمة الاختطاف و الاخفاء القسرى وكلها ممارسات لن تمحوها الأيام من ذاكرة شعبنا.

ستواصل قوى المعارضة الالتحام مع جماهيرها و ستعلن فى القريب العاجل عن مواصلة المواجهة السلمية بالشوارع آناء الليل وأطراف النهار إلى أن يبزغ فجر الخلاص.

لجنة الإعلام

قوى المعارضة السودانية

2 فبراير 2018م