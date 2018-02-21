“قوش” : الإفراج عن باقي المعتقلين مرهون بتحسن سلوك أحزابهم

قال مدير جهاز الأمن والمخابرات الجديد، صلاح عبدالله “قوش”، إن اطلاق سراح بقية المعتقلين السياسيين مرهون بتحسن سلوك أحزابهم” وذلك من دون تقديم ايضاحات.

وأجاب صلاح عبدالله “قوش” على تساؤلات صحيفة “الانتباهة” ذات التوجهات العنصرية، في عددها الصادر، يوم الثلاثاء، على تساؤلات حول مواعيد اطلاق بقية المعتقلين السياسيين، بقوله “إذا تحسن سلوك أحزاب المعتقلين السياسي في التعامل مع ما يجري في الساحة من تحول ديمقراطي، سننظر حينها في اطلاق سراحهم”.

وافرجت السلطات عن 80 معتقلاً في الاحتجاجات الشعبية ضد موجة ال

غلاء.

وقال مساعد رئيس الجمهورية، اللواء عبدالرحمن المهدي، إن الرئيس وجه بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، بينما يشدد مدير الأمن على أن الرئيس وجه باطلاق بعض المعتقلين وليس كلهم.

وطالبت بعثة الاتحاد الاوروبي في السودان، باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وكفالة حرية التعبير السلمي للشعب السوداني.