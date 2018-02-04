قرارات حكومية جديدة في السودان لإنقاذ الجنيه من الانهيار

أفادت وكالة الأنباء السودانية “سونا”:” أن الرئيس السوداني، عمر البشير أطلع مساء السبت محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبد القادر، حول سير تنفيذ التوجيهات والقرارات الخاصة بسعر الصرف وتداعياته في الفترة الأخيرة”.

وقال عبد القادر، في تصريحات صحفية، إن البنك المركزي “سيشتري الذهب من مناطق الإنتاج ويقوم بتصديره، وأي جهة ترغب في الذهب عليها شرائه مباشرة من بنك السودان ممثلاً في مصفاة الذهب”.

وأكد أن” القرار سيزيد مشتريات البنك المركزي من الذهب الص

ادر ومن ثم زيادة حجم النقد الأجنبي لدي الدولة مما ينعكس اثره علي سعر الصرف”.

وكشف محافظ البنك المركزي السوداني، “عن آلية جديدة يتم بموجبها شراء كل حصائل الصادر وكل موارد البائعين للنقد الأجنبي عبر غرفة التعامل بالنقد الأجنبي داخل المصرف التجاري المعني ومن ثم تتم عملية توظيف النقد الأجنبي وفقا لأولويات الاستيراد بجانب تجفيف كل استخدامات الدولار من السوق الموازي مما يحقق استقرارا في سعر الصرف”.

الجدير بالذكر أن العملة السودانية تواجه تدني كبيرة في قيمته مقابل النقد الأجنبي وخاصة مع سعر صرف الدولار الأمريكي، حيث وصل سعر الدولار إلى 41 جنيها سودانيا، ويرى خبراء في السودان أن الأسباب الأساسية لارتفاع أسعار النقد الأجنبي “تتمثل في مضاربات تجار العملات الأجنبية”.

وكشف وزير العدل السوداني، إدريس جميل، أن وزارته بصدد إصدار قوانين جديدة لتشديد العقوبات على المهربين للسلع الأساسية والمضاربين بأسعار النقد الأجنبي.

وذكرت وكالة السودان للأنباء، يوم السبت، أن الرئيس السوداني، عمر البشير، التقى، بوزير العدل، جميل، وبحضور رئيس القضاء مولانا، حيدر احمد دفع الله والنائب العام مولانا عمر احمد محمد.

وأوضح جميل في تصريحات صحفية، انه استعرض الوضع الاقتصادي، للرئيس البشير، والجرائم الاقتصادية المتمثلة في تهريب السلع الأساسية والذهب خارج البلاد.

وكشف جميل، أنه ناقش مع البشير، ” اقتراحات بتشديد العقوبة علي المهربين، بموجب القانون، وان يتم السيطرة على التهريب عبر عقوبات رادعة لتحقيق الوفرة في تلك السلع”.

وأضاف جميل، انه” سيتم الجلوس مع المختصين في الجمارك والمعادن وبنك السودان للنظر في تشديد العقوبات في التعامل مع النقد الأجنبي والسلع الأساسية