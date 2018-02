في تقريرها السنوي منظمة الشفافية الدولية تتهم الرئيس البشير وآخرين باختلاس تسعة بليون دولار من اموال بترول السودان ؟

Tharwat20042004@gmail.com



منظمة الشفافية الدولية .

منظمة الشفافية الدولية منظمة غير حكومية مقرها في برلين وتُعنى بتعرية وفضح ومحاربة الفساد في العالم . وقد تم انشاؤها في يوم الثلاثاء 4 مايو 1993 .

في يوم الخميس 22 فبراير 2018 ، صدر تقريرها السنوي لعام 2017 ، الذي يحتوي

على مؤشر الفساد في كل دولة من دول العالم ، وتحليل للفساد بكل انواعه ، وفي كل دولة على حدة … الفساد المالي والاختلاس وسرقة المال العام ، الفساد السياسي والاستبداد والقمع الممنهج ، الفساد المجتمعي وتهميش المرأة والمختلف دينياً وإثنياً ، الفساد الاخلاقي والاغتصابات الجماعية والتحرشات الجنسية ، الفساد الديني والغلو والتشدد المقرون بالتطرف ، الفساد الشمولي وقمع الحريات الخاصة والعامة ، وما رحم بك من مختلف انواع والوان الفساد .

حاز السودان على 16 نقطة من 100 نقطة ، أي سقوط بدرجة فارس .

وكان ترتيب السودان 175 من 180 دولة اي سادس افسد دولة في العالم بعد الصومال وجنوب السودان وسوريا وليبيا واليمن … وكلها دول بها حروب اهلية .

يؤكد التقرير ان السودان من اكثر الدول في العالم التي تحتاج بيئة الفساد فيها للمحاربة ، حيث يستشري الفساد في ( كل ) القطاعات والمرافق الحكومية .

يؤكد التقرير ، بالواضح الفاضح ، إختلاس ( راس الدولة ) الرئيس البشير ، وكبار موظفي الدولة لحوالي 9 بليون دولار من مداخيل البترول .

اعطني فساداً أكثر من ذلك ، يا حبيب

تجد ادناه مقتطفات ، بلغة العجم ، من تقرير منظمة الشفافية الدولية عن مؤشر الفساد لعام 2017 في السودان ، وخارطة توضح ان السودان من اكثر 10 دول فساداً في العالم .

يمكنك التكرم بالرجوع للتقرير الكامل على الرابط ادناه :

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017

Corruption Perceptions Index 2017

Sudan

Rank

175 / 180

Score

16 / 100

Summary

Sudan is, without a doubt, one of the most challenging environments for anti-corruption in the world. Corruption is present in all sectors and across all branches and levels of government: … and the head of state and government is believed to have embezzled up to US$9 billion from oil revenues.