عدل التضخم في السودان يسجل رقما قياسيا بزيادة تجاوزت الـ100%

سجل معدل التضخم بالسودان رقماً قياسياً غير مسبوق وقفز بنسبة زيادة تجاوزت الـ100% .

وسجل معدل التضخم لشهر يناير 52,37% مقارنة بـ 25.15 % لشهر ديسمبر الماضي.

وعزا المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء، كرم الله عبد الرحمن في مؤتمر صحفي

الأربعاء، الارتفاع الى هذا الرقم القياسي للإجراءات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة السودانية يناير الماضي.

وتابع “هذه أعلى نسبة يسجلها معدل التضخم خلال السنوات الأخيرة”.

وأفاد عبد الرحمن أن ولاية الجزيرة وسط السودان سجلت أعلى معدل للتضخم، بنسبة 78,90%، ثم جاءت ولاية الخرطوم في المرتبة الثانية بنسبة 45,67 %.

وأوضح المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء أن مجموعة الأغذية والمشروبات هي الأكثر تأثيراً على معدل التضخم اذ بلغت نسبة تأثيرها 56.21% وذلك بسبب ارتفاع أسعار الخبز والسكر والشاي والزيوت.

وسجل التضخم في المناطق الريفية ارتفاعاً بلغ 57,83 % مقارنة ب 27,88 % في ديسمبر الماضي.