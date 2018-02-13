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+ صلاح قوش وطائر الفينيق الاسطوري ؟

في يوم الاحد 11 فبراير 2018 ، وفي خطوة مفاجئة للجميع ، أعاد الرئيس البشير الفريق صلاح قوش إلى منصبه مديراً لجهاز المخابرات والامن الوطني ، بعد حوالي 5 سنوات من إعتقاله فجر الخميس 22 نوفمبر 2012 ، بتهمة المشاركة في محاولة إنقلابية تخريبية ضد نظام البشير .

في النقاط التالية ، نحاول استعراض بعض البعض من خلفيات وملابسات وتداعيات ومآلات عودة الفريق صلاح قوش الى سنام السلطة ، من بروش السجن ، محاكياً طائر الفينيق الاسطوري الذي إرتفع من رماد محرقته .

اولاً :

+ البشير الفرعون الإله .

يرمي بالغيب من يؤكد لك السبب الذي دفع الرئيس البش

ير لإعادة تأهيل الفريق صلاح قوش .

حمده في بطنه ، كما يقول الأثر .

العرف السلطوي البشيري غير المكتوب ، والقرارات النزواتية الانفعالية غير المدروسة ، والاعتماد حصرياً على ردة الافعال العشوائية ، والنزوات الإنتقامية ، والقرارات المبنية على الانطباعية والقوالات الكيدية … هذه وتلك هي سمات ومرجعيات الرئيس البشير ، التي يبني عليها قراراته المصيرية وغيرها من قرارات ثانوية ، حتى تعيين البطل ملحقاً اعلامياً في سفارة البشير في لندن .

لا وجود للمؤوسسات في دولة البشير . لا إحترام للدستور والقانون .

في مارس 2015 ، يقرر الرئيس البشير سفك الدم السوداني في اليمن بدون الرجوع للمؤوسسات . وتهلل المؤوسسات وتكبر .

في يناير 2016 ، يقطع الرئيس البشير ( كل ) العلاقات مع ايران بدون الرجوع للمؤوسسات . وتهلل المؤوسسات وتكبر .

في ديسمبر 2017 ، يقرر الرئيس البشير منح بوتين قاعدة عسكرية في بورتسودان ومنح اردوغان كارت بلانش في سواكن بدون الرجوع للمؤوسسات . وتهلل المؤوسسات وتكبر .

في يناير 2018 ، يقرر الرئيس البشير تجاوز وعدم العمل بميزانية الدولة لعام 2018 التي اعتمدها المجلس الوطني بدون الرجوع للمؤوسسات . وتهلل المؤوسسات وتكبر .

إذن لا غرو ولا عجب ، ان يقرر الرئيس البشير إعادة تأهيل صلاح قوش بدون الرجوع للمؤوسسات . وتهلل المؤوسسات وتكبر .

صار الرئيس البشير يجسد المجتمع ، والدولة ، والحكومة ، والمجلس الوطني ، ويؤثر حتى على احكام القضاء ، وما تكتبه الوسائط الاعلامية .

صار الرئيس البشير الكل في الكل .

صار الرئيس البشير الشمس التي تدور حولها مجرات مراكز القوى ، وتاخذ منها النماء والحياة . اذا انحرفت مجرة من المسار الذي رسمه لها الرئيس البشير ، احترقت في سديم الفضاء الخارجي ، وصارت اثراً بعد عين .

خرج الرئيس البشير على قومه في زينته ، وصرخ متبجحاً :

أليس لي ملك بلاد السودان واهل بلاد السودان ؟ وهذه الانهار ، ابيضها وازرقها ، تجري من تحتي ، أفلا تبصرون ؟

استخف الرئيس البشير قومه ، فاطاعوه .

ينصب الرئيس البشير صلاح قوش مديراً لجهاز المخابرات والامن الوطني ، ثم يسجنه 227 يوماً وليلة في سجني كوبر والهدى ، ثم يعيده مديراً للجهاز … ولا يقول قائل منهم حتى بغم .

هذه هي مشيئة الرئيس البشير ، ولن تجد من يرد مشيئة الرئيس البشير في بلاد السودان ؟

سوف ينفذ الفريق صلاح قوش تعليمات الرئيس البشير عمياناً ، كما كان ينفذها عمياناً الفريق عطا . الفريق قوش مجرد آلية او روبوت في ايادي الرئيس البشير يحركها كيفما ووقتما شاء ، وحتى يقضي وطره منها ، فيتخلص منها كمنديل كيلينكس مستعمل ، كما فعل في اغسطس 2009 .

وبالتالي فلا اهمية لآلية قوش ، فهي مجرد بيدق على طاولة شطرنج الرئيس البشير ، ولا علم لها إلا ما علمها الرئيس البشير من علمه . تسبح بحمده ، وتردد سمعنا واطعنا .

وسوف يستمر الفريق عطا في خدمة الرئيس البشير في سرور وحبور كما تاكد الصورة ادناه التي تم التقاطها عصر الاحد 11 فبراير 2018 ، بعد اقالة الفريق عطا وتعيين الفريق قوش مكانه .

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ثانياً :

+ فظاعات صلاح قوش التي يندى لها الجبين الانساني ؟

كتب كثير من معتقلي سجون الانقاذ مقالات مفصلة وموثقة عن فظاعات صلاح قوش في تعذيب المعتقلين السياسيين في اقبية جهاز المخابرات والامن الوطني وفي بيوت الاشباح .

نشير ادناه ، مثالاً وليس حصراً ، لتجربتين لفظاعات صلاح قوش التعذيبية :

واحد :

في يوم الاحد 15 اغسطس 1993 ، قدم العميد ( م ) محمد احمد الريح شكوى لوزير العدل والنائب العام عبدالعزيز شدو ضد ممارسات صلاح قوش وآخرين في تعذيب المعتقلين السياسيين في بيوت الاشباح التي اشرف على تكوينها صلاح قوش وآخرين .

حوت الشكوي ما لا عين رات ، ولا أذن سمعت من فظاعات صلاح قوش ، كما سوف نفصل ادناه .

اتنين :

إذا اردت ان تعرف تفاصيل الفظاعات التي ارتكبها صلاح قوش في بيوت الاشباح واقبية جهاز المخابرات والامن الوطني ضد الشرفاء من السودانيين ، فأقرأ ما كتبه العقيد ( م ) مصطفى التاي في مقالة بعنوان :

( الي صلاح قوش ردا علي طلبه العفو عنه بعد اشرافه علي تعذيبنا)..

سرد العقيد مصطفى التاي فظاعات يشيب لها شعر الرأس وتقشعر لها الابدان ، وأكد إن صلاح قوش كان يشرف بنفسه وبيديه علي تعذيبهم ، كما سوف نفصل ادناه .

تلاتة:

احتوت صنوف التعذيب للمعتقلين السياسيين ، والتي كان يشرف عليها صلاح قوش على عدة ممارسات شيطانية نذكر منها ، مثالاً وليس حصراً الممارسات الآتية :

+ الحرمان من قضاء الحاجة والتبول .

+ الحرمان من النوم .

+ الحرمان من الاغتسال وحتى الوضؤ ، وتقديم صلاح قوش مياه ملوثة لشرب المعتقلين .

+ إغتصاب المعتقلين بإدخال العصي في ادبار المعتقلين .

+ الضرب المبرح للمعتقلين بالسياط وخراطيم المياه على الرأس وبقية اجزاء الجسد .

+ الربط المحكم بالقيد ، والتعليق ، والوقوف لساعات قد تمتد ليومين كامليين متواصلين .

+ ربط جرادل مملؤة بالطوب المبلل على ايدي المعتقلين المقيدة والمعلقة خارج ابواب الزنازين .

+ صب المياه الباردة والساخنة على التوالي على اجساد المعتقلين اذا اعياهم الوقوف .

+ قفل المعتقلين داخل حاويات وداخل دورات المياه التي ينعدم فيها التنفس تماماً .

+ نقل المعتقلين من بيوت الاشباح الى مباني جهاز المخابرات والامن الوطني للتحقيق ، على ظهور لواري ، معصوبي الاعين ، ومغطين بالشماعات والبطاطين ، وافراد الحراسة يركبون فوق المعتقلين ، ويدسون عليهم باحذيتهم ، والويل الويل إذا تحرك معتقل أو نبس بآهة أو ببنت شفة ، فتنهال عليه دباشك البنادق والرشاشات والاحذية .

اعلاه بعض البعض الذي كان يذيقه صلاح قوش للمعتقلين الشرفاء من فظاعات .

ثالثاً :

+ صلاح قوش ومحكمة الجنايات الدولية ؟

شارك صلاح قوش مشاركة فعالة في الابادات الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها ميليشيات الانقاذ في دارفور خلال عامي 2003 – 2004 ، وتم تضمين اسمه في قائمة ال 52 متهماً التي سلمها الامين العام للامم المتحدة في عام 2005 لاوكامبو للتحري . كان المفروض ان يصدر امر قبض ضد صلاح قوش من محكمة الجنايات الدولية مع الفريق عبدالرحيم محمد حسين ، ولكن تدخلت الولايات المتحدة لتاجيل صدور امر القبض ، لحين انتهاء صلاح قوش من بعض المهام التي كلفه بها جهاز السي آي اي .

ولا يزال اسم صلاح قوش في القائمة السوداء ، وسوف يصدر امر قبض ضده ، بمجرد فك فاطمة بن سودة مدعية محكمة الجنايات الدولية التجميد من ملف دارفور .

رابعاً :

+ سيرة ومسيرة قوش الشيطانية ؟

بعد انقلاب الانقاذ فجر الجمعة 30 يونيو 1989 ، تقلد

صلاح قوش عِدة مناصب داخل جهاز المخابرات والامن الخارجي ، حتى وصل لنائب مدير الجهاز ، وشارك في المحاولة الفاشلة لإغتيال الرئيس السابق مبارك في عام 1995 في اديس ابابا .

بعد اكتشاف مشاركته في المحاولة الفاشلة ، تم تحويله من جهاز المخابرات ، ليكون مديراً للتصنيع الحربي ، الذي من فروعه مصنع ” اليرموك” الذي قصفه الطيران الإسرائيلي في يوم الأربعاء 23 اكتوبر 2012 .

في عام 2004 تم دمج جهاز الأمن الوطني (الأمن الداخلي) و جهاز المخابرات ) الأمن الخارجي ) في جهاز واحد سُمي ) جهاز الأمن والمخابرات الوطني( ، وتم تعيين صلاح قوش مديراً عاماً للجهاز .

في اغسطس 2009 ، حدث انقلاب داخلي نتيجة وشاية ، عين بموجبها الرئيس البشير الفريق محمد عطا المولى عباس مديراً عاماً لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، وصلاح قوش مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون الأمنية .

حدث ذلك بعد ان اوعز الفريق طه عثمان ، المدير السابق لمكاتب الرئيس البشير ، للرئيس البشير بأن صلاح قوش يتصنت ويتجسس على مكالمات الرئيس البشير ، وزوجته وداد بابكر ، وإنه يضمر شراً للرئيس البشير .

استجاب الرئيس البشير لتحذير مدير مكاتبه ، وقام بوضع صلاح قوش تحت المراقبة ، بتعيينه مستشاراً صورياً في مستشارية الأمن القومي .

في فجر الخميس 22 نوفمبر 2012 إعتقل جهاز الأمن والمخابرات مديره السابق صلاح قوش بتهمة المشاركة في محاولة إنقلابية تخريبية ضد نظام البشير قامت بها مجموعة العميد محمد ابراهيم عبد الجليل الشهير بـ”ود ابراهيم”. . قضى صلاح قوش 227 يوماً وليلة محبوساً في سجني كوبر والهدى ، حتى رضي الرئيس البشير عنه واطلق سراحه بدون محاكمة في يوم الأربعاء 10 يوليو 2013 .

شكر صلاح قوش الرئيس البشير ، واكد انه سوف يقابل احسانه بإحسان اكبر منه .

بعد اطلاق سراحه ، استمر قوش في اعماله التجارية التي درت عليه ، وهو في السلطة ، ملايين الدولارات ، ونائباً برلمانياً في المجلس الوطني عن دائرة مروي .

في يوم الاحد 11 فبراير 2018 ، أعاد الرئيس البشير الفريق قوش مديراً لجهاز المخابرات والامن الوطني ، وكأن شيئاً لم يكن ، وعادي بالزبادي .

خامساً :

+ من اين لك هذا يا صلاح قوش ؟

في يونيو 2014 ، اشترى صلاح قوش منزلاً فخماً بمبلغ 9 مليون دولار في ضاحية ستيرلينق ريدج بمقاطعة وست شستر في ولاية نيو يورك . وهي ضاحية يقطنها اثرياء القوم من الممثلين والفنانين ورجال الاعمال ، وبها ملاعب للجولف ، والتزحلج على الجليد ، وحمامات سباحة ، وحدائق عامة ، ورقابة أمنية مشددة .

برر صلاح قوش شرائه لهذا المنزل الفاخر بانه سوف يكون سكناً لابنائه الذين يتلقون التعليم في جامعة نيويورك ، ومقراً لشركاته الثلاثة التي تعمل بين دبي والسودان .

ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون ، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار .