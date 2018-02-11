رعاة يختطفون سبعة اشخاص بوسط دارفور

اختطف رعاة مسلحون سبعة اشخاص واصابوا ستة اخرين بجراح خطرة بإحدى مناطق ساقادر بولاية وسط دارفور.

“أبلغ المتحدث باسم نازحي وموطني وحدة جلدو الادارية التابعة لمحلية نيرتتي في ولاية وسط دارفور تجاني حسن عبدالله نشوب شجار حاد مساء الجمعة بين المجموعات الرعوية المسلحة المستوطنة في مناطق ساقادر والسكان الاصليين من المواطنين والنازحين عند مجيئهم للتنقيب عن الذهب في منطقة سو وقال إن الرعاة المسلحين أطلقوا العيار الناري على السكان المواطنين والنازحين وأصابوا ستة منهم بجراح خطرة واقتادوا سبعة آخرين الى جهة غير معلومة”.

من جهة اخرى قتل شخصان واصيب اربعة اخرون بجراح في مواجهات بين

رعاة ومزارعين وقوات شرطة بمنطقة شطايا في ولاية جنوب دارفور.

“أسفرت مواجهات بين رعاة مسلحين ونازحين عادوا الى مزارعهم من جهة. وقوات الشرطة والرعاة المسلحين من جهة أخرى عن مقتل شخصين احدهما من الرعاة والآخر من النازحين واصابة اربعة اخرين منهم نازحين ومثلهما شرطيين بجراح في محلية شطايا . وعلى الرغم من سعي الحكومة الحثيث اظهار الوضع الامني بصورة المستقر بغية اعادة النازحين الى قراهم وتفكيك معسكرات النازحين، الا ان حوادث القتل المتواترة التي يرتكبها الرعاة في مناطق واسعة بدارفور من شأنها اعاقة الجهود الحكومية واضعاف مصداقية حجتها للعودة الطوعية”.