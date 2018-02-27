حكومة شمال دارفور تقر بنذر المجاعة

أقرّت حكومة ولاية شمال دارفور بوجود نذر مجاعة في (4) محليات بالولاية.

وقال عبد الواحد يوسف، والي الولاية، في إحتفال بديوان الزكاة بالفاشر، ان هناك (فجوة غذائية) في (4) من المحليات بسبب شح في الأمطار.

وأضاف: (محليات أم كدادة وطويلة والكومة والطويش

ة يعاني مواطنوها من الحصول على الحبوب).

ووصف الوالي هذا العام بعام الشدة: (هذا عام الشدة في الولاية من أجل الحصول علي لقمة العيش).

وسبق وحذرت الأمم المتحدة، الخميس الماضي 23 فبراير، من مجاعة وشيكة بولايتي كسلا وشمال دارفور.

وقالت نشرة مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان (أوتشا) انه ( وفقاً لتحديث رسائل شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة لشهر يناير 2018، قد تبدأ ولايتي شمال دارفور وكسلا في مواجهة المرحلة الثالثة من مستويات الأزمة بناء على التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي).

وأضافت أن (أسراً في أجزاء من ولايتي شمال دارفور وكسلا قد تواجه صعوبات في تلبية الحاجات الغذائية من الآن وحتى مايو المقبل).

وعزا مكتب الأمم المتحدة الفجوة الغذائية إلى شح هطول الأمطار الذي أدى إلى خسائر كبيرة في المحاصيل في المناطق الزراعية والرعوية، ما نجم عنه جدب في أراضي المرعي.