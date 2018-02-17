بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل والمساواة السودانية

بيان تكذيب ونفي

طالعتنا بعض الصحف السودانية الصادرة صباح السادس عشر من شهر فبراير الجاري بخبر مفبرك مفاده مشاركة قوات حركة العدل و المساواة في هجوم مزعوم استهدف معسكرا للنازحين في منطقة بجنوب السودان. و حيال هذا الادعاء نود توضيح الاتي:

1- تنفي الحركة نفيا قاطعا اي علم او علاقة لها باي معركة وقعت في دولة جنوب السودان.

2- تؤكد الحركة انها ليست طرفا في الصراع الدائر بين الاشقاء في دولة جنوب السودان، و ان من اكبر امانيها ان ترى الجنوب دولة آمنة مستقرة مزدهرة لانهم انفصلوا عنا سياسيا و لكننا ما زلنا و سنظل شعبا واحدا وجدانيا.

٣- ندعو وسائل الاعلام تحري الدقة في نقل الاخبار و عدم تضليل الشعب بالدعايات السوداء التي تطلقها الاجهزة الامنية ضد خصوم النظام.

4-تؤكد الحركة أنها حملت السلاح من اجل المستضعفين و رد حقوقهم المسلوبة اليهم. و الذين يعرفون الحركة يعلمون انها تتكيء على قيم تحول بينها و بين اي من المنكرات المذكورة في الاختلاق.

هذا مالزم التوضيح؛ و السلام

جبريل ادم بلال

أمين الاعلام الناطق الرسمي للحركة

17 فبراير 2018