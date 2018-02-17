حركة العدل والمساواة السودانية – بيان تكذيب ونفي

نُشرت بتاريخ 17.02.2018 بواسطة jem

بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية
بيان تكذيب ونفي

طالعتنا بعض الصحف السودانية الصادرة صباح السادس عشر من شهر فبراير الجاري بخبر مفبرك مفاده مشاركة قوات حركة العدل و المساواة في هجوم مزعوم استهدف معسكرا للنازحين في منطقة بجنوب السودان. و حيال هذا الادعاء نود توضيح الاتي:

1- تنفي الحركة نفيا قاطعا اي علم او علاقة لها باي معركة وقعت في دولة جنوب السودان.

2- تؤكد الحركة انها ليست طرفا في الصراع الدائر بين الاشقاء في دولة جنوب السودان، و ان من اكبر امانيها ان ترى الجنوب دولة آمنة مستقرة مزدهرة لانهم انفصلوا عنا سياسيا و لكننا ما زلنا و سنظل شعبا واحدا وجدانيا.

٣- ندعو وسائل الاعلام تحري الدقة في نقل الاخبار و عدم تضليل الشعب بالدعايات السوداء التي تطلقها الاجهزة الامنية ضد خصوم النظام.

4-تؤكد الحركة أنها حملت السلاح من اجل المستضعفين و رد حقوقهم المسلوبة اليهم. و الذين يعرفون الحركة يعلمون انها تتكيء على قيم تحول بينها و بين اي من المنكرات المذكورة في الاختلاق.

هذا مالزم التوضيح؛ و السلام

جبريل ادم بلال
أمين الاعلام الناطق الرسمي للحركة
17 فبراير 2018

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