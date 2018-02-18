حركة العدل والمساواة السودانية – إحتساب

يقول الله تعالى في سورة البقرة : ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) البقرة/ 155 – 157

بمزيد من الحزن والأسى تنعي حركة العدل والمساواة السودانية قيادةً وأعضاءً المغفور لها بإذن الله الأم مريم محمد موسى والدة الرفيق د. الهادي إدريس يحيى رئيس حركة/ جيش تحرير السودان – المجلس الإنتقالي والتي وافتها المنيه صباح يوم الأحد ١٨ فبراير ٢٠١٨ بمدينة الفاشر، راجين من الله عز وجل أن يرحمها ويتقبلها قبول حسن وأن يلزم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

جِبْرِيل بلال

أمين الإعلام والناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة السودانية

١٨ فبراير ٢٠١٨

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