جهاز الأمن السوداني يطلق النار على طلاب بجامعة السودان

الخرطوم _ صوت الهامش

اعتقل جهاز الأمن والمخابرات السوداني طالبين في كلية الدراسات الزراعية بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا فيما أصيب نحو (5) طلاب برصاص اطلقه عليهم عناصر جهاز الامن، إثر تدخل الطلاب بغرض حماية زميليهم إبراهيم احمد الذي تعرض لاعتداء من قبل طلاب المؤتمر الوطني (الأحد) .

وقال طالب في كلية الدراسات الزراعية فضل حجب اسمه لـ (صوت الهامش) ان طلاب المؤتمر الوطني اعتدوا علي الطالب

ابراهيم احمد في الكلية ،وعندما تدخل زملاءه لحمايته ، فر طلاب المؤتمر الوطني إلي خارج الكلية ،وفجاءة داهمهم جهاز الأمن الطلابي داخل الكلية وأطلق عليهم الرصاص الحي مما أدى إلى اصابة بعض الطلاب .

ولفت أن الطلاب المصابين هم سالم سليمان أصيب في يده وبانقا الأمين دوليب أيضاً أصيب في رأسه و محمد علي وعامر جار النبي وفضل المولى

محمد علي اصابتهم في الأرجل ،واعتقلت الأجهزة الأمنية كل من مكاشفي إبراهيم وامين أوزيل.

ويعاني بعض الطلاب من تمييز واعتداء ممنهج داخل الجامعات والمعاهد السودانية من قبل الأجهزة الأمنية التي تعتقلهم وتعتدي عليهم دون مسوغ قانوني.