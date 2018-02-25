حركة العدل والمساواة السودانية

أمانة الشؤون الأجتماعية

Justice & Equality Movement Sudan (JEM)

تهنئة بمناسبة زواج الرفيق جمال حامد

قال تعالي ” وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ”

تتقدم أمانة الشؤون الأجتماعية بأحر التهاني والتبريكات الي الرفيق المناضل الأستاذ جمال حامد نائب أمين أم

انة التخطيط الإستراتيجي بالحركة ، وعروسته الأستاذة منال عبدالله بمناسبة زواجهما السعيد، كما نزف التهاني الي جميع أهلهم واسرهم الكريمة، متمنين لهم حياة زوجية سعيدة وان يرزقهم الله بالذرية الصالحة.

بابكر حمدين

امين أمانة الشؤون الأجتماعية

٢٥/ فبراير ٢٠١٨م