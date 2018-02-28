تقرير: المخابرات الأمريكية ضغطت على السودان لتخفيف موقفه من مصر

كشفت نشرة استخبارية متخصصة بالقضايا الأفريقية عن دور لعبته المخابرات الأمريكية في الضغط على الرئيس السوداني عمر البشير من أجل تخفيف التعنت والتصعيد الذي أظهرته الخرطوم في علاقاتها مع مصر، بعد زيارة الرئيس التركي للسودان أواخر ديسمبر الماضي وما ترتب عليها من تقنين التحالف بين البلدين.

وأكد موقع “أفريكان إنتلجنس” أنه قد وصلت للمخابرات الأمريكية تعليمات، عقب زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس للقاهرة، بالتدخل والضغط على السودان لإيقاف التصعيد ضد مصر

وقررت الخرطوم في يناير/ تشرين الثاني سحب السفير السوداني من القا

هرة، في خطوة وصفها البعض بالتصعيد الذي أتى عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان.

وأوضح الموقع أن المخابرات الأمريكية توسطت بين المخابرات السودانية والمصرية، وقامت برعاية اجتماع بين الطرفين تم خلاله بحث العديد من القضايا المشتركة أهمها تواجد أعضاء من “الإخوان المسلمين” في السودان، وقضية حلايب وشلاتين وأزمة “سد النهضة” الأثيوبي.

وشهد مطلع الشهر الجاري اجتماع الرئيسين المصري والسوداني على هامش القمة الأفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تم خلاله التأكيد على خصوصية وقوة العلاقات المصرية السودانية والروابط التاريخية بين البلدين.

وكان وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، قد أعلن في وقت سابق أن سفير بلاده لدى مصر سيعود لممارسة عمله في القاهرة مطلع شهر مارس/ آذار المقبل.

وكان السودان سحب سفيره من القاهرة مطلع يناير الماضي في أعقاب خطوة عقّبت عليها الخارجية المصرية بالتأكيد أنها ليست في وارد التصعيد.

وقالت النشرة الاستخبارية، إن مكتب المخابرات المركزية “CIA” في القاهرة تولى جهود الضغط على السودان والوساطة بين المخابرات السودانية والمصرية، حيث انعقد لقاء للبحث في جملة قضايا مشتركة تتوزع على ملفات رئيسة بينها أعضاء “الإخوان المسلمين” الموجودون في السودان، وحلايب وشلاتين وحرية التنقل، فضلاً عن تداعيات سد النهضة الأثيوبي.