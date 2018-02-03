تعميم صحفي من الجبهة الثورية السودانية

الجبهة الثورية السودانية

تعميم صحفي

تداولت عدد من الوسائط الاعلامية نقلا عن صحيفة الاحداث الالكترونية خبرا يزعم وصول كل من رئيس الجبهة الثورية السودانية رئيس حركة جيش تحرير السودان مني اركو مناوي ورئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل ابراهيم الى مقر المفاوضات بالعاصمة الاثيوبية وحيال ذلك نود توضيح التالي؛

نؤكد أن الخبر اعلاه عار تماما من الصحة ولم يسافر أي من القائدين المذكورين الي اديس ابابا.

نشير الي أن الجبهة الثورية وبمبادرة ذاتية ودونما دعوة من أح

د ارسلت وفدا برئاسة الاستاذ التوم هجو وعضوية الاستاذ احمد تقد والاستاذ نورالدائم طه الي اديس ابابا والتي وصلها في الاول من فبراير وذلك بغرض الالتقاء بوفد الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال في اطار ترقية التنسيق المشترك ولاجل التباحث مع المجتمع الدولي حول الراهن السياسي السوداني، ولا توجد علاقة بين زيارة الوفد وجولة المفاوضات المنعقدة حاليا بين الحركة الشعبية لتحرير السودان ونظام المؤتمر الوطني.

محمد زكريا فرج الله

أمين الاعلام الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية السودانية

٢ فبراير ٢٠١٨