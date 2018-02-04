بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي من أمين شئون الرئاسة لحركة العدل والمساواة د. سليمان صندل عقب اجتماع القيادة التنفيذية للحركة.

. النظام يرتجف ويصاب بالهلع وفقدان البوصلة من كل تعبير صادق لأنه على قناعه بأنه قد حان وقت الرحيل.

انعقد اجتماع المكتب التنفيذي للحركة يوم السبت الموافق 3.2.2018 برئاسة الأخ رئيس الحركة الدكتور جبريل إبراهيم.

استمع الاجتماع الي عدد من التقارير من السادة الامناء كما وقف الاجتماع على الهجمة الشرسة التي تشنها أجهزة النظام على المواطنين والنشطاء وعمليات الاعتقالات الجماعية والفردية. إن هذه الهجمة العشوائية كشفت مدى ارتجاف النظام وهلعه من حق المواطن في أن يعبر عن رأيه في بلده وان يقوم بدوده الوطني مناجل استرداد الدولة المسلوبة والمسروقة والمغتصبة الي الشعب السوداني. ك

ما وقف الاجتماع على فعاليات القوي السياسية وتنظيمات المجتمع المدني المستمرة.

وجدد الاجتماع موقفه الثابت بأنه لا خيار لوقف انهيار الدولة إلا باستمرار التظاهرات السلمية في كل المدن والقرى ليلنهار حتى اسقاط النظام.

كما شدد الاجتماع علي حق الشعب السوداني في ان يعبر عن رأيه بالتظاهر السلمي باعتباره حق انساني ودستوري وقانوني ولا أحد يستطيع ان يسلبه هذا الحق او يمنعهمن ممارسته كما انه لا خيار للشعب الا ممارسته لأنه هو الصمام الذي يحفظ له الحياةالكريمة فيوطنه واداه لاسترداد الدولة المسلوبة من براثن نظام البشير الطاغي.

حيا الاجتماع جسارة وبسالة الشعب السوداني في التعبير عن حقه الدستوري والقانوني بالتظاهر السلمي والعمل المدني المنظم من اجل وضع حد لهذا العذاب الذي طال أمدهوان إرادة الشعب أقوى منكل أدوات النظام القمعية كما أنه يرتجف ويصاب بالهلع وفقدان البوصلة من بكل تعبير صادق لأنه على قناعه بأنه قد حان وقت الرحيل.

طالب الاجتماع بقوة نظام الخرطوم بإطلاق سراح جميع ا المعتقلين وكافة النشطاء ووقف حملة الاعتقالات المسعورة والهمجية. كما ناشد الاجتماع كلأطراف المجتمع الدوليوالإقليمي القيام بدورها ولا سيما تنظيمات حقوق الانسان العاملة في هذ المجال.

الاعتقالات الأخيرة كشفت للمجتمع الدولي البهتان والزور الذي يمارسه النظام وحديثه الذي يردده بشأن تحسن سجل حقوق الانسان في المحافل الدولية.

وشدد الاجتماععلىضرورة ان تعمل قوي المعارضة في تناغم كامل وتوحد صفها لمواجهة هذه الأزمة الوطنية وهذاالانهيار الاقتصادي بالعملالجاد والتنسيق المستمر لاسترداد الدولة المسلوبة الي حضن الوطن