ترحيل رئيس هيئة محامي دارفور للخرطوم وإعادته مرة أخرى لسجن شالا بالفاشر

الخرطوم _ صوت الهامش

كشفت هيئة محامي دارفور عن تلقيها معلومات تفيد بإعادة رئيس الهيئة المعتقل نائب رئيس حزب الأمة القومي محمد عبد الله من سجن شالا بالفاشر يوم (السبت) رفقته آخرون قبل إعادة ترحيله مرة أخرى لسجن شالا أمس (الأحد).

واعتقلت الأجهزة الأمنية نائب رئيس حزب الأمة القومي رئيس هيئة محامي دارفور محمد عبدالله الدومة إبان احتجاجات شعبية رفضا للغلاء الطاحن في أسعار السلع الضرورية الشهر المنصرم .

وقال بيان صادر عن الهيئة تلقته (صوت الهامش) “أنه أثناء متابعتهم لأوضا

ع المعتقلين السياسيين وردت للهيئة معلومات من سجن شالا بالفاشر يوم السبت الماضي تفيد بترحيل محمد عبد الله الدومة رئيس هيئة محامي دارفور وآخرين ضمنهم يوسف علي طه /هاشم ميرغني /اسماعيل آدم/ راوول آدم علي /فتحي الصديق إلي خارج ولاية شمال دارفور ورجحت تلك المصادر بحسب البيان ترحيلهم للخرطوم.

وأضاف البيان أنه اليوم الأثنين أفادت المصادر إعادتهم للمرة الثانية إلي سجن شالا بالفاشر, أمس الأحد، وأكدت علي تسلم مكتب إستعلامات الأمن بالخرطوم بعض إحتياجات رئيس الهيئة الضرورية الخاصة والادوية من زوجته ورفض الإفصاح عن مكان إعتقاله أو السماح بزيارته.

وأبدت الهيئة قلقها الشديد عن حالة رئيسها الصحية ورفاقه، وتري في الترحيل من الخرطوم وإلي أماكن غير معلومة وبالعكس ومن دون مبررات أو إفصاح ما قد يعرض حياة أولئك المعتقلين للخطر .

ولفتت أن بعضهم مثل رئيس الهيئة يعاني من أمراض مزمنة ويحتاج حسب قرار الطبيب إلي تناول أدوية ونوعية معينة من الاغذية بإنتظام .

وحملت الهيئة جهاز الأمن المسؤولية الجنائية حول كل ما قد يصيب رئيسها ورفاقه المعتقلين بسجن شالا من مكروه جراء تلك المعاملة القاسية وغير الإنسانية وتاثيرها البدني والتفسي.

هذا واكدت إنتظامها مع القوي الوطنية في حراكها والمطالب المشروعة بضرورة إنتشال البلاد من الفوضي والعبث .