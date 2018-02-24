تحذير أممي من مجاعة في دارفور وكسلا

توقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن تواجه أسر في أجزاء من ولايتي شمال دارفور وكسلا صعوبات في تلبية الاحتياجات الغذائية من الآن وحتى مايو 2018.

وقال المكتب في نشرته الدورية، وفقاً لتحديث رسائل شبكة الإنذار المبكر

بالمجاعة لشهر يناير 2018 ” قد تبدأ ولايتا شمال دارفور وكسلا في مواجهة مستويات الأزمة الغذائية (المرحلة 3 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي). وأشار إلى أن الفجوة الغذائية تعزى إلى شح هطول الأمطار، ما أدى إلى خسائر كبيرة في المحاصيل في المناطق الزراعية – الرعوية ونجم عنه جدب في أراضي المرعى، وبالتالي الحد من توفر الحليب للأسر.

وأشارت النشرة إلى أن أجزاء أخرى من البلاد، سيؤدي حصاد الموسم الزراعي الرئيسي 2017- 2018 إلى تحسين إتاحة حصول الأسر على الغذاء بها ، ما يؤدي إلى الحد الأدنى (المرحلة الأولى من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) أو المرحلة الثانية لمستويات الأمن الغذائي (للتصنيف نفسه) حتى مايو 2018.

وقالت النشرة إنه مع ذلك، سيظل النازحون في المناطق التي تسيطر عليها “الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال” في ولاية جنوب كردفان ، فضلاً عن المناطق التي يتعذر الوصول إليها في جبل مرة يواجهون المرحلة الثالثة من مستويات الأمن الغذائي (لذات التصنيف) خلال المدة من أكتوبر إلى ديسمبر 2018 – وذلك وفقاً لشبكة الإنذار المبكر بالمجاعة.