بيان من حركة/ جيش تحرير السودان حول تفشي وباء الكوليرا في مناطق واسعة غرب جبل مرة تعرضت يوم أمس السبت الموافق 10 فبراير 2018م عشرات المناطق بغرب جبل مرة ، منها قري :لوين ، بوري ، كودي ، مارا ، بوقا ، كدينقو ، كويلا ، بربرا إلي موجة من وباء الكوليرا وقد أودى بحياة أكثر من 23 شخص خلال اليوم ويوم الأمس وإصابة المئات ، فضلا عن إنعدام الأدوية اللازمة والكوادر الطبية في ظل حالة الحصار الذي يضربه نظام الخرطوم علي تلك المناطق مما ينذر بكارثة إنسانية

وشيكة بحق المواطنين العزل إن لم تتدخل المنظمات الدولية بأسرع ما يكون. إن حركة/ جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ/ عبد الواحد محمد أحمد النور تترحم علي أرواح الشهداء الأبرار وترسل تعازيها لأسر وذوي الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين ، وتخاطب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية العالمية وكافة شرفاء السودان والعالم للقيام بواجبهم الإنساني تجاه المواطنين العزل بمناطق غرب جبل مرة الذين يتعرضون للموت عبر وباء الكوليرا والحصار الذي يفرضه نظام البشير وإستخدامه للدواء والغذاء كسلاح ضد المدنيين بجبل مرة إمعانا في مواصلة مسلسل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بإستخدام كافة الأسلحة بما فيها الكيماوية والجرثومية في ظل صمت المجتمع الإقليمي والدولي بما يرتقي إلي مرتبة التواطوء. محمد عبد الرحمن الناير الناطق الرسمي باسم الحركة 11 فبراير 2018م elnairson@gmail.com