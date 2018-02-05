بيان مشترك بين الجبهة الثورية السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال

اتفقت الجبهة الثورية السودانية والحركة الشعبية -شمال , قيادة الفريق عبد العزيز الحلوعلى ضرورة اعادة توحيد الجبهة الثورية في اقرب وقت ممكن

واكد بيان مشترك بين الحركة الشعبية والجبهة الثورية ممهمر بتوقيعي التوم هجو , نائب رئيس الجبهة الثورية وعمار اموم الامين العام للحركة الشعبية على ان الطرفين عقدا اجتماعا هادئا في الرابع من فبراير الجاري في سياق رغبة اكيدة من الطرفين على تنسيق الجهود والمواقف وبحث الطرق الكفيلة لاعادة توحيد قوى المعارضة.

وادان البيان الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المتظاهرين السلميين ضد الاجراءات الا

خيرة واكدا علىالمشاركة الفاعلة في الفعاليات المناهضة لميزانية الجوع والفقر