بعثة أممية بدارفور: لن نتساهل تجاه الاتهامات الجنسية بحق منسوبينا

أعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور (يوناميد)، اليوم الخميس، عدم التسامح، أو التساهل تجاه الاتهامات في القضايا الجنسية بحق منسوبيها.

واتهم السودان، أمس الأربعاء، البعثة الأممية، بإخفاء منسوبيها المتهمين في قضايا جنسية في إقليم دارفور.

وقال رئيس بعثة “يوناميد”، جيرمايا مامابولو، في مؤتمر صحفي، بالخ

رطوم، “نأخذ مثل هذه الاتهامات بدرجة بالغة من الجدية، ولن ندعم أو نتسامح أو نتساهل مع مثل هذا النوع من الاعتداءات الجنسية”.

وأضاف، “نأسف لهذا الاتهام الموجه للبعثة، ولكن لدينا حالتين فقط، الأولى متعلقة بأحد حفظة السلام من دولة غانا، لكن تمت تبرئته لعدم كفاية الأدلة”، وتابع، “الحالة الثانية لموظف محلي بالبعثة، وما زال في أيدي السلطات السودانية، لإجراء التحقيق، والقرار النهائي سيكون من قبل القضاء المحلي”.

ونوه إلى أن “البعثة ملتزمة بدعم سلطات حكومة السودان بشأن تحسين الحقوق والوصول إلى العدالة في دارفور”.

وتنتشر بعثة “يوناميد” في دارفور منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألف جندي، وقوات من الأمن والموظفين، من مختلف الجنسيات، بميزانية سنوية تقدر بـ 1.4 مليار دولار.