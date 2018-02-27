برنامج الغذاء العالمي:سوء التغذية في السودان حاد ومستوى الامن الغذائي مقلق

وصف برنامج الغذاء العالمي مستوى الأمن الغذائي في السودان بـ (المقلق) وقال أن معدلات سوء التغذية (الحادة والمزمنة) بالبلاد تعتبر من بين أعلى المعدلات في العالم، وأرجع السبب لارتفاع أسعار الغذاء منذ يناير الماضي وارتفاع معدل التضخم وتكلفة الوقود التي أثرت على تكلفة الترحيل.

ورجح البرنامج العالمي أن يؤدي الإنكماش الإقتصادي الحالي لتفاقم المشك

لة، وحذر من تفاقم الأمر، وقال إن الحكومة ليست لديها النقد الأجنبي اللازم لاستيراد حبوب لتغطية الفجوة، وأن الوضع الاقتصادي يقود إلى وضع سيء للغاية في الأمن الغذائي. وطالب الحكومة بالقيام بتدخلات وقائية وعلاجية كافية، للسيطرة على الموقف، مشيراً إلى أن منظمة الأغذية لا تستطيع معالجة الأمر لوحدها.

من جانبه قلل وزير الزراعة والغابات عبد اللطيف عجيمي من تحذيرات مسؤولي برنامج الغذاء العالمي ، وقال في تصريحات اليوم (الاثنين 26 فبراير) إن متوسط الإنتاجية للحبوب الغذائية عال، وأرجع سبب أزمة الغذاء لحدود البلاد المفتوحة، وتوافد أعداد ضخمة من اللاجئين والنازحين.