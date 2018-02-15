انفجار قرنيت داخل مدرسة وسط الفاشر يودي بحياة تلميذيتين

لقيت طفلتان مصرعهما ظهر أمس الخميس في انفجار قنبلة (قرنيت) بمدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور.

وتسبب الحادث- الذي أدى أيضا الى وقوع عدد من الإصابات- إلى هلع واسع بمنطقة الانفجار حيث حاصرت السلطات الأمنية المكان من كل الإتجاهات.

ووقع الحادث الأربعاء 14/2/2018 في مدرسة الفاشر النموذجية عندم

ا كانت الطفلتان تلعبان بالقنبلة في فناء المدرسة بالقرب من ساحة كانت تحتضن احتفالات نهاية السنة الدراسية.

واقال أحد الأساتذة ان الطالبتين فارقتا الحياة فورا وقد تمزقت اشلاء الجثتين في منظر مؤسف ” لم نشاهد أمرا كهذا من ذي قبل .. ومعظم الطالبات في حالة ذهول وبكاء طويلة”.

في الأثناء، أكد معتمد الفاشر ان الواقعة غير مدبرة وانها نتيجة مؤسفة لمخلفات الحرب ، مشيرا الى ان السلطات ستبدأ حملة اخرى لتنظيف المدينة من اي بقايا محتملة للمتفجرات.

وتكررت احداث الوفاة بسبب مخلفات الحرب في عدة مناطق في دارفور حيث توفي عدة أشخاص في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور اثرانفجار مخازن سلاح تتبع لقوات الدعم السريع.

وتشهد دارفور حربا أهلية بين القوات الحكومية والمتمردين منذ العام 2003، وانتشرت قطع السلاح داخل المدن والقرى بعد ان سلحت الحكومة السودانية العديد من القبائل والعشائر في الاقليم.