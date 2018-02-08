المعارضة: حديث “الوطني” عن مؤامرة خارجية (مستهلك) ودوافع المتظاهرين منطقية

سخرت المعارضة من تصريحات مسؤول بالحزب الحاكم ( المؤتمر الوطني) قال فيها أن أياد أجنبية وراء التظاهرات الأخيرة، وقالت إن (فوبيا) المؤامرة الخارجية لا تزال تسيطر على “المؤتمر الوطني” رغم وجود أكثر من مبرر لخروج الناس للمظاهرات.

وأعتبر الناطق باسم حزب البعث العربي الإشتراكي محمد ضياء الدين، الحديث ح

ول مؤامرة خارجية دفعت الناس للتظاهر (غير منطقي وغير مقبول).

وقال في تصريحات صحافية، إن حديث “الوطني” بشأن وجود مؤامرة (مستهلك ومكرور) ، وأشار إلى أن المواطن أصبح لا طاقة له لإحتمال المزيد من زيادات الأسعار على كافة السلع، لافتاً إلى أن من خرجوا كانت دوافعهم مبررة ومنطقية وإحتجاجاً على السياسات الاقتصادية للدولة.

وكان القيادي بحزب المؤتمر الوطني، عمار باشري، اتهم في حديث لوكالة (الأناضول) التركية،” مخابرات دولة أجنبية بتحريض المواطنين على الخروج للشارع”.