المركزي السوداني يخفض قيمة الجنيه للمرة الثانية خلال أسابيع

علن البنك المركزي في السودان خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بحيث قد يصل سعر الدولار إلى 31.5 جنيه سوداني.

وقد هبط الجنيه السوداني بمستوى قياسي في السوق السوداء خلال العام الحالي بعد أن خفضت قيمته من 6.7 إلى 18 مقابل الدولار عقب دعوة من صندوق النقد الدولي إلى تعويمه.

واستبعدت الحكومة إخضاع قيمة الجنيه لأحوال ال

سوق لكنها حددت القيمة التقريبية لصرف الجنيه بحيث تتراواح قيمة الدولار بين 16-20 جنيها.

ماذا يحدث في السودان؟

وتتراوح قيمة الصرف حاليا بين 28.8 و 31.5 ابتداء من الإثنين، حسب ما صرح محافظ البنك المركزي حازم عبد القادر لوكالة أنباء رويترز.

وقال المحافظ إن البنك المركزي لن يسمح للمستوردين بوضع دولارات اشتروها من السوق السوداء في حسابات بنكية.

ولم يفصح البنك المركزي عن قيمة الاحتياطي الأجنبي من العملات.

وبدأ الاقتصاد السوداني بالتدهور في عام 2011 بعد انفصال دولة جنوب السودان، وخسارة الخرطوم ثلاثة أرباع عائدات النفط..

وقد اندلعت احتجاجات شعبية الشهر الماضي بعد تضاعف أسعار الخبز على إثر رفع الحكومة الدعم عنه في ميزانية عام 2018.