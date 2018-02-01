(المؤتمر السوداني): الأمن اعتقل أقرباء وكريمات إبراهيم الشيخ

الخرطوم 31 يناير 2018- قال حزب المؤتمر السوداني المعارض، إن السلطات الأمنية اعتقلت كريمات رئيس الحزب السابق إبراهيم الشيخ وعدد من اقربائه بعد عملية اقتحام لمنزلهم بالخرطوم بحري.

ابراهيم الشيخ – صورة لـ(سودان تربيون)

وأفاد بيان لأمانة الإعلام بالحزب أن قوة أ