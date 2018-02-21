القضاء الكيني يصدر امر قبض ضد الرئيس البشير ؟

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مؤتمر ميونخ للامن ؟

ربما لم يسمع القارئ العادي في السودان بمؤتمر ميونخ للامن ، رغم اهميته حتى بالنسبة للسودان . نحاول تنوير القارئ الكريم باهمية هذا المؤتمر في النقاط التالية :

اولاً :

ينعقد المؤتمر ، منذ عام 1963 ، كل سنة في مدينة ميونخ ، اكبر المدن الالمانية ، لمدة 3 ايام … الجمعة والسبت والاحد في منتصف فبراير من كل سنة . انعقد المؤتمر هذه السنة ايام الجمعة 16 والسبت 17 والاحد 18 فبراير 2018 .

يناقش المؤتمر السياسات الامنية والعسكرية وتداعياتهما على السياسة والاقتصاد والمجتمع على مستوى العالم .

يشارك في المؤتمر كل سنة رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والد

فاع ورؤساء المنظمات الدولية ، ورؤساء الشركات العابرة للقارات ومئات المتنفذين في السياسة والاقتصاد من جميع دول العالم .

شارك في المؤتمر هذه السنة اكثر من 350 من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والدفاع في اكثر من 70 دولة .

لم يستطع الرئيس البشير المشاركة في المؤتمر ، كبقية زملائه الرؤساء الافارقة ، لوعكة طارئة اصابته بسبب امر القبض اللعين .

ثانياً :

تنبع اهمية المؤتمر ليس فقط في الخطب التي يلقيها المشاركون في المؤتمر ، وليس في جلسات النقاش العلنية ، على اهميتهما ، وإنما في الاجتماعات السرية في الغرف المغلقة بين الرؤساء والوزراء المعنيين في محاولة لحلحلة المشاكل بين الدول .

تتم في هذه الاجتماعات السرية مناقشة التحديات واستنباط الحلول السلمية لكل مشكلة على حدة .

مثالاً وليس حصراً ، في يوم الجمعة 16 فبراير 2018 ، وعلى هامش مؤتمر ميونخ ، اكد البروف غندور لنائب وزير الخارجية الامريكي جون سوليفان بان :

+ النظام السوداني قد القى القبض على جميع قادة جماعة الاخوان المسلمين المصرية ، الذين ( إستجاروا ) به ، وسلمهم لنظام السيسي ، ليفعل بهم ما يشاء .

+ قطع النظام السوداني اي علاقة له بالتنظيم الدولي للاخوان المسلمين .

+ تم تذويب الحركة الاسلامية في السودان في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ، الذي يحتوي على مسيحيين ولا دينيين في عضويته ، وصارت الحركة الاسلامية أثراً بعد عين .

+ يستمر نظام الانقاذ في محاربة الارهاب ووقف الهجرة الافريقية غير القانونية عبر حدوده الى دول الغرب ، عبر إجراءات امنية مشددة .

+ يستمر نظام الانقاذ في مقاطعة كوريا الشمالية الارهابية ، ومقاطعة ايران الارهابية ، وتوسيم حزب الله وحماس كمنظمات ارهابية .

+ تم اعادة تاهيل الفريق صلاح قوش ، الصديق المخلص لوكالة الاستخبارات المركزية الامريكية ، ليخدم الاجندة الامريكية في السودان .

+ في المقابل ، طلب البروف غندور من المستر سوليفان العمل على ارجاع الاسانسير ، وشطب أمر قبض الرئيس البشير ، ليستطيع المشاركة في مؤتمر ميونخ للامن في عام 2019 ، وليتمكن المستر سوليفان من مقابلته وجهاً لوجه عند زيارته القادمة للخرطوم .

اعطني انبراشة اكثر انبطاحاً من هذه ، يا حبيب ؟

أكد نائب وزير الخارجية الألماني فاليتا ليندر سبل للبروف غندور استمرار مبادرة برلين لدعم المسيرة السلمية في السودان .

ثالثاً :

نختزل ادناه بعض البعض من ملاحظاتنا حول اهم ما دار في مؤتمر ميونخ للامن 2018 ، خصوصاً ما له علاقة بالسودان :

واحد :

+ في يوم الاحد 18 فبراير 2018 ، اكد جون كيري وزير الخارجية الامريكي السابق امام مؤتمر ميونخ للامن ان الملك عبدالله ملك السعودية ، والرئيس المصري السابق مبارك طلبا منه في سبتمبر 2013 ان تدمر الولايات المتحدة البني التحتية النووية في ايران … لاحظ في ايران المسلمة وليس في اسرائيل الصهيونية ؟

اتنين :

+ في يوم الاثنين 19 فبراير 2018 ، رفض السيد عادل الجبير وزير الخارجية السعودي ، العرض الذي طرحه امير قطر في مؤتمر ميونخ يوم الاحد 18 فبراير 2018 بان تحذو الدول العربية والخليجية حذو الاتحاد الاوروبي ، وتعقد اتفاقاً امنياً فيما بينها لإستتباب الامن والسلام والإستقرار فيما بينها وداخل كل دولة على حدة . برر السيد الجبير رفضه للعرض القطري بحجة ان قطر تمارس الارهاب .

تلاتة :

اتفق الجميع ان أسوأ كابوس قد يتحقق في مقبل الايام إذا إعتدت إسرائيل على لبنان وحزب الله . سيكون حجم الدمار في لبنان شديدا بالتأكيد ، ولكن لن ينجو وادي السيلكون في اسرائيل بصناعاته ذات الذكاء الاصطناعي من الدمار على ايادي صواريخ حزب الله الذكية .

اربعة :

غاب الرئيس البشير عن مؤتمر ميونخ كما في السنوات السابقة ومنذ عام 2009 عندما صدر امر قبض محكمة الجنايات الدولية ضده في تهم ابادات جماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ارتكبها الرئيس البشير في اقليم دارفور ؟

لا يزال الرئيس البشير يحمل على راسه تاج ( الرئيس الوحيد المنبوذ ) في العالم .

وياله من تاج يمرغ انف السودان في الوحل .

في هذا السياق ، وفي يوم الاحد 18 فبراير 2018 ، نشرت صحيفة استاندرد الكينية خبراً مفاده ان محكمة الاستئناف العليا في نيروبي اصدرت يوم الجمعة 16 فبراير 2018 امراً للحكومة الكينية بالقبض على الرئيس البشير وتسليمه لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي ، إذا تجرأ وزار كينيا مستقبلاً .

لمزيد من التفاصيل يمكنك التكرم بمراجعة الخبر على الرابط ادناه :

https://www.standardmedia.co.ke/article/2001270156/arrest-bashir-if-he-comes-to-kenya-appeal-court-orders-state