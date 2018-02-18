السفير البريطاني في الخرطوم مايكل أرون: اعتقال الحكومة معارضيها لا يحل الأزمة

قال السفير البريطاني في الخرطوم مايكل أرون: “إن احتجاز الحكومة قادة المعارضة والناشطين دون تهمة أو محاكمة لا يحل الأزمة السودانية”.

وأشار أرون في مكتوب سطره بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان نشر في موقع السفارة على

(فيس بوك) إلى أن الحكومة بدأت في تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية التي كان لها تأثير شديد في المواطنين، وهذا ما دفع بعضهم إلى ممارسة حقهم في الاحتجاج سلمياً.

وقال: “إن احتجاز القادة السياسيين والناشطين دون تهمة أو محاكمة ليس هو السبيل للتعامل مع هذه القضية”، وعبر عن أمله في أن يتم الإفراج عن المحتجزين في وقت قريب جداً.

الخرطوم- التحرير: