السفارة الأمريكية بالخرطوم: معاملة غير انسانية ومهينة للمعتقلين بسجون النظام

نُشرت بتاريخ 17.02.2018 بواسطة jem

أعربت السفارة الأميركية في الخرطوم عن قلقها العميق من استمرار عمليات اعتقال واحتجاز مئات القادة السياسيين والناشطين والمواطنين العاديين في البلاد.

وأكدت السفارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بـ(فيسبوك)، إن الكثير من هؤلاء المواطنين محتجزون في ظروف غير إنسانية ومهينة ومن دون تواصلهم مع محامين أو أسرهم.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تؤمن بحق كل سودان

ي في التمتع بالحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي من دون توجيه اتهامات إليه.

وأكدت السفارة أن واشنطن لا تزال ملتزمة بالعمل مع السودان من أجل إحراز تقدم في عدد من القضايا بما فيها حماية حقوق الإنسان والحريات لجميع السودانيين دعما لسودان سلمي وديموقراطي.

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