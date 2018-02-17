السفارة الأمريكية بالخرطوم: معاملة غير انسانية ومهينة للمعتقلين بسجون النظام

أعربت السفارة الأميركية في الخرطوم عن قلقها العميق من استمرار عمليات اعتقال واحتجاز مئات القادة السياسيين والناشطين والمواطنين العاديين في البلاد.

وأكدت السفارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بـ(فيسبوك)، إن الكثير من هؤلاء المواطنين محتجزون في ظروف غير إنسانية ومهينة ومن دون تواصلهم مع محامين أو أسرهم.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تؤمن بحق كل سودان

ي في التمتع بالحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي من دون توجيه اتهامات إليه.

وأكدت السفارة أن واشنطن لا تزال ملتزمة بالعمل مع السودان من أجل إحراز تقدم في عدد من القضايا بما فيها حماية حقوق الإنسان والحريات لجميع السودانيين دعما لسودان سلمي وديموقراطي.