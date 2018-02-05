الخرطوم وجوبا توقعان اتفاقية لتفعيل التفاهمات حول المنطقة منزوعة السلاح

وقعت الخرطوم وجوبا الأحد، على اتفاقية لتفعيل الاتفاقية المشتركة للمنطقة منزوعة السلاح، وهي إحدى اتفاقيات التعاون الموقعة بين الرئيسين، عمر البشير، وسلفا كير مياردت، في العام 2012.

ووقع على اتفاقية التفعيل رئيس هيئة الأركان المشتركة، الفريق أول عماد عدوي ممثلاً لحكومة السودان، ووزير الدفاع بدولة جنوب السودان، كوال ميانج.

ونصت اتفاقية التفعيل على فتح المعابر وإنشاء المعابر الحدودي

ة الجمركية، وأن تجتمع اللجنة خلال 15 يوماً بهدف جعل الحدود مرنة لتسهيل حركة المواطنين.

وتشير (سودان تربيون) الى أن الخرطوم وجوبا، أقرتا أواخر أكتوبر من العام الماضي تفعيل الآلية السياسية الأمنية المشتركة ولجنة التحقق ومراقبة الحدود وإعادة انتشار قوات الطرفين خارج المنطقة الآمنة منزوعة السلاح، وقررتا استمرار الاجتماعات المشتركة بشأن ترسيم الحدود.

ومنذ انفصال جنوب السودان في عام 2011 ظل ترسيم الحدود من القضايا العالقة برغم كثرة الاجتماعات المشتركة التي ظلت تنعقد من حين لآخر بين الطرفين.

وقال عماد عدوي للصحفيين طبقا لموقع (الشروق) بعد انتهاء مراسم التوقيع، إن الاجتماع انعقد بناءً على دعوة من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لتفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين الطرفين، عبر اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين البلدين.

وأضاف ” الاجتماع استمع لتقرير قائد قوات “اليونسفا” وقائد قوات المراقبة حول إعادة انتشار القوات من الطرفين”.

من جانبه وصف وزير الدفاع بدولة جنوب السودان، كوال ميانج، إن العلاقات بين البلدين بانها ” استراتيجية”.

وأضاف ” اتفاقية تفعيل اتفاق المنطقة منزوعة السلاح لها العديد من الفوائد للمواطنين وحركة السلع والبضائع”.

وتابع” اللجنة الفنية للمعابر ستجتمع خلال 15 يوماً وسيحدد الاتحاد الأفريقي المراكز الجمركية الجديدة، وبالتالي نستطيع تخطي العديد من العقبات بين البلدين”.

وأشاد الطرفان بجهود قوات “يونسفا” ودولة إثيوبيا وقوات المراقبة، في إنفاذ الاتفاقية وإقرار الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتقول اللجان المختصة في البلدين إنها توصلت إلى اتفاق حول 80% من ترسيم الحدود التي يفوق طولها 200 كيلو متر، فيما تمثل مناطق “حفرة النحاس، وكافية كنجي، وكاكا، ودبة الفخار” أبرز نقاط الاختلاف.