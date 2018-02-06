التجمع الاتحادى المعارض يدعو الى مظاهرات الجريف شرق

دعا التجمع الاتحادي المعارض إلى احتجاجات ضد الغلاء بالجريف شرق ظهر غد الأربعاء وقوبلت الدعوة بدعم وتأييد قوى المعارضة السودانية.

وحدد التجمع الاتحادي ظهر السابع من فبراير الحالي لاحتجاجات

ستنطلق من ميادين الجريف شرق بمحلية شرق النيل. وثمن رئيس الجبهة الوطنية العريضة، نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، علي محمود حسنين، دعوة التجمع الاتحادي للتظاهر ودعا المواطنين للمشاركة في احتجاجات يوم غد الأربعاء بالجريف غرب.وكان حسنين قد دعا فى وقت سابق الى قيام المركز الموحد للمعارضة بهدف العمل على إسقاط النظام ورفض اى دعوة للحوار معه.