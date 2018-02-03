الأمن السوداني يعتقل المزيد من قيادات المعارضة

الخرطوم 1 فبراير 2018 ـ اعتقل جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الخميس، المزيد من قيادات الصف الأول في الأحزاب المناهضة للسياسات الاقتصادية الأخيرة، واقتادت عناصره نائب رئيس حزب الأمة القومي وعضو في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وقيادية في الحزب الجمهوري.

JPEG – 35.3 كيلوبايتمقر حزب الأمة القومي في أمدرمان

واعتقلت السلطات الأمنية منذ الشهر الماضي السكرتير العام للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير والأمين العام لحزب الأمة القومي سارة نقد الله ونائب ورئيس الحزب إبراهيم الأمين

والقيادي محمد عبد الله الدومة.

واعتقلت قوة من جهاز الأمن، يوم الخميس، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صالح محمود المحامي بعد مداهمة مكتبه، كما اعتقلت قوة أخرى نائب رئيس حزب الأمة القومي اللواء (م) فضل الله برمة ناصر من منزله.

ويعد الحزب الشيوعي من أكثر الأحزاب التي تعرضت قياداته للاعتقال حيث يعتقل الأمن حتى الآن 12 من أعضاء لجنته المركزية.

وفي وقت لاحق من،