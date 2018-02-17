اصابة عدد من المواطنين في اشتباكات بين مواطنين ومليشيات الدعم السريع بعد الفرسان

اصيب نحو 7 مواطنين الخميس الماضي 15/2/2018 في اشتباكات بين مليشيات الدعم السريع ومواطنون بمحلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور.

وبحسب شهور عيان انفجرت الاوضاع بين الطرفين بسبب المضايقا

ت المستمرة لتلك القوات لسكان المنطقة مما أدى الى وقوع مواجهات بالاسلحة البيضاء نتج عنه سقوط مصابين وسط المواطنين..

وتتمركز قوة من الدعم السريع بمحلية عد الفرسان بعد تسلمها لمقر بعثة اليوناميد بالمنطقة الذي أخلته الاخيرة نسبة لخطة تخفيض وجودها في دارفور.

في السياق قالت تقارير صحفية أن لجنة أمن المحلية عقدت اجتماعا طارئا ضم قائد القوة وناظر قبيلة الهبانية لوضع حد للتوتر.

ووتتعرض تلك القوات لإنتقادات من منظمات حقوقية ومواطنين في الاقليم بسبب سلوك أفرادها .