إطلاق سراح محمد عبدالله الدومة وإبراهيم الأمين والإبقاء على الخطيب والدقير وآخرين

أطلقت السلطات الأمنية مساء أمس سراح المزيد من المعتقلين على رأسهما نائبا رئيس حزب الأمة القومي الأستاذ محمد عبدالله الدومة رئيس هيئة محامي دارفور والدكتور إبراهيم الأمين. وأبقى جهاز الأمن والمخابرات على عدد من المعتقلين السياسيين ولم يوضح أي مسئول سبب استمرار التحفظ عليهم، على رأسهم سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب وعمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني والقياديان محي الد

ين الجلاد وأمجد فريد، هذا الى جانب رئيس حزب الوسط الإسلامي يوسف الكوده وقيادات أخرى. ولم يطلق جهاز الأمن سراح (3) من الصحفيين بعد وهم كمال كرار وأحمد جادين، والحاج الموز ونشر نشطاء قائمة بالاسماء.