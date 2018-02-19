إضراب اصحاب الحافلات يشل حركة المواصلات بمدينة الابيض

شل الاضراب الذي طال جزء كبيرا من قطاع النقل الداخلي حركة المواصلات بمدينة الابيض اليوم.

وتجمع المواطنون منذ ساعات الصباح الاولى في الشوارع، كما تكدسوا عند الظهيرة في المواقف الرئيسية داخل السوق الكبير.

وكان اصحاب الحافلات والامجاد والهايس قد نفذوا اضراباً عن العمل احتجاجاً على ال

تعرفة التي لم تعد تواكب الطفرة في الاسعار التي انتظمت البلاد عقب انفاذ ميزانية 2018. وقالوا انها لا تتناسب مع كل مدن السودان، بما فيها المدن الصغيرة داخل الولاية مثل النهود وام روابة، والتي وصلت فيها الي 5 جنيهات رغم قصر المشاوير، في حين لازالت لم تبارح مبلغ 3 جنيهات في الابيض.

وقال احد السائقين للتغيير الالكترونية انها لا تتناسب مع تكلفة التشغيل، في وقت قفز فيه سعر الاطار للعربة امجاد من 800 الى 1900 جنيه، والبطارية من 800 الى 2600 جنيه، وهكذا كل قطع الغيار قد تضاعفت اسعارها. كما ان اجر الصيانة لاقل الاعطال يتراوح بين 2000ــــ،3000 وهذا مبلغ لا نتحصل عليه خلال اسبوع.

وقد رفض اصحاب الحافلات السفرية بين المدن، التدخل لحل الازمة، في وقت دخلت فيه شعبة الحافلات الداخلية بالغرفة التجارية، في اجتماع مع الجهات ذات الاختصاص حتى وقت متأخر من مساء اليوم.

*عن التغيير الالكترونية