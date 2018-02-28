إشتباكات مسلحة بين مليشيات الدعم السريع ومواطنين بمستريحة

اطلقت مليشيا الدعم السريع النار بصورة عشوائية علي مواطنين بسوق منطقة مستريحة شمالي دار فور فاوقعت نحو عشره جرحي اصابات بعضهم خطرة استدعي نقلهم لمستشفى الفاشر لتلقي العلاج.

وبحسب المصادر التي استنطقتها (صوت الهامش) ان الأحداث بداءت عقب شروع مليشيات الد

عم السريع في نزع (عمم) كان يرتديها عدد من المواطنين، مشيراً ان الدعم السريع زعمت بأن ما يرتديه المواطنين هو (الدخول).

ولفت المصدر انه اندلعت مشادات كلامية بين المواطنين والدعم السريع اطلق علي أثرها جنود الدعم السريع النار علي المواطنين بصورة عشوائية اوقع عشرة مصابين إصابات بعضهم خطرة استدعي نقلهم الفاشر.

وتعيش منطقة مستريحة شمالي دارفور منذ نوفمبر الماضي توترا أمنيا عقب اعتقال زعيم عشيرة المحاميد موسي هلال ، وتسيطر الدعم السريع علي المنطقة بصورة كاملة.

صوت الهامش