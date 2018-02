إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة: تأجيل إنعقاد الجمعية العمومية لاتحاد دارفور بالمملكة المتحدة المزمع إقامتها يوم السبت ٣ فبراير ٢٠١٨

الاخوة الأفاضل والاخوات الفُضليات، تحية طيبة وبعد.

نود ان نحيطكم علماً بأنه قد تم تاجيل انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد دارفور بالمملكة المتحدة والتي كان من المفترض إنعقادها في يوم السبت ٣ فبراير ٢٠١٨ بمدينة لستر، وذلك لظرف طارئ متعلق بتشييع جثمان المغفور له بإذن الله الأخ خالد سنين يوسف، وقد تم أخطارنا بواسطة رابطة ابناء الزغاوة مساء اليوم، وعليه تم تحديد يوم السبت ٣ فبراير ٢٠١٨ موعداً لدفن الجثمان بمدينة بيرمنجهام عقب صلاة الظهر في العنوان أدناه.

العنوان

Birmingham Central Mosque,

180 Belgrave Middleway, Highgate, *B12 0XS* , after Salaat-ul-Dhur (13:15hrs)

*عنوان المقابر :*

Burial will take place at Handsworth Cemetery, Oxhill Road, *B21 8JT* *14:30hrs*

Insha’Allah

*وسوف تختم القرآن الكريم لروح الفقيد*

بصالة (وداي هور بيرمنجهام )

‏33New Spring Street Birmingham

‏B18 7LG

*للاتصال والاستفسار :*

+44 7882 704054

*Malik karif*

+447459 348137

*Mohamed Abdubagy*

+44 7588 866585

*Mohamed Nour*

+447954437964

*Motaz Bargo*



ألا رحم الله الفقيد واسكنه الفردوس الأعلى وعوض شبابه الجنة وألزم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.



هذا فسوف يعلن إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة في وقت لاحق عن تحديد موعد جديد لانعقاد الجمعية العمومية. الرجاء زيارة الموقع للمتابعة.

محمد إسحق

الأمين العام لإتحاد دارفور بالمملكة المتّحدة

