أمر وقرار المحكمة الدستورية بوقف قرار إبعاد إبراهيم ألماظ دينق
إبراهيم ألماظ دينق /ضد/ حكومة السودان (رئاسة الجمهورية
السيد/ وزير العدل
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بما أن الطاعن أعلاه قد تقدم بطعن دستوري بواسطة محاميه بعريضة طعن دستوري طاعناً في دستورية قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ ١٥/ ١٠/ ٢٠١٧ م القاضي بإبعاد الطاعن عن السودان.
وبما انه قد ارفق مع الطعن طلباً لوقف قرار تنفيذ الإبعاد – وبعد الإطلاع على أوراق وطلب وقف النتفيذ، قررت المحكمة وقف تنفيذ قرار الإبعاد.
عليه تأمر المحكمة بوقف قرار تنفيذ الإبعاد الصادر في حق إبراهيم ألماظ دينق لحين الفصل في الدعوى- ونفاد.
صدر تحت توقيعي وختم المحكمة في ٢٩/ جمادي الأول/ ١٤٣٩ هـ الموافق١٥/ ٢/ ٢٠١٨.
د. وهبي محمد مختار
رئيس المحكمة الدستورية
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السيد/ رئاسة الجمهورية – الإدارة القانونية
السيد/ نبيل أديب عبدالله ومحامون آخرون – الخرطوم