أمر وقرار المحكمة الدستورية بوقف قرار إبعاد إبراهيم ألماظ دينق

إبراهيم ألماظ دينق /ضد/ حكومة السودان (رئاسة الجمهورية

السيد/ وزير العدل

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

بما أن الطاعن أعلاه قد تقدم بطعن دستوري بواسطة محاميه بعريضة طعن دستوري طاعناً في دستورية قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ ١٥/ ١٠/ ٢٠١٧ م القاضي بإبعاد الطاعن عن السودان.

وبما انه قد ارفق مع الطعن طلباً لوقف قرار تنفيذ الإبعاد – وبعد الإطلاع على أوراق وطلب وقف النتفيذ، قررت المحكمة وقف تنفيذ قرار الإبعاد.

عليه تأمر المحكمة بوقف قرار تنفيذ الإبعاد الصادر في حق إبراهيم ألماظ دينق لحين الفصل في الدعوى- ونفاد.

صدر تحت توقيعي وختم المحكمة في ٢٩/ جمادي الأول/ ١٤٣٩ هـ الموافق١٥/ ٢/ ٢٠١٨.

د. وهبي محمد مختار

رئيس المحكمة الدستورية

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السيد/ رئاسة الجمهورية – الإدارة القانونية

السيد/ نبيل أديب عبدالله ومحامون آخرون – الخرطوم