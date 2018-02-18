*أصداء الثورة*

*نشرة دورية تصدرها حركة العدل و المساواة السودانية*

*🇸🇩العدد الثاني عشر ١٨/٢/٢٠١٨*🇸🇩

🔹تدعو حركة العدل و المساواة السودانية جماهير الشعب السوداني الي مواصلة الضغط الجماهيري علي نظام البشير الذي لا يزال عاجزا عن ايجاد حلول لأزمات البلاد المتفاقمة في ظل استفحال الازمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، و تري الحركة ان الاحتجاجات الاخيرة حلقة مهمة في خطوات التغيير القادم لا محالة، وتناشد جميع القوي السياسية و التنظيمات الشبابية و منظمات المجتمع المدني و نقابات الظل ان تركز جهودها في تقوية الفعل النضالي واستدامة التظاهرات وتنويع وسائل المقاومة حتم اسقاط النظام.

🔹نفت حركة العدل و المساواة السودانية علي لسان ناطقها الرسمي جِبْرِيل ادم بلال ان يكون لها نشاط في دولة جنوب السودان و وصفت تقارير الصحف السودانية عن مشاركة قواتها في هجوم مزعوم استهدف معسكرا للنازحين بدولة جنوب السودان بالادعاء الكاذب و التلفيق، كما بلال ان الحركة ليس لها اي وجود في جنوب السودانو ليست طرفا في الصراع الدائر هناك، و علي وسائل الاعلام تحري الدقة في نقل الأخبار.

🔹أصدرت قوي المعارضة السودانية بيانا عبرت فيه عن ثقتها في قوة الشعب السوداني علي ابتكار أساليب نضالية ناجعة في منازلة الطغيان، كما أوضحت ان هنالك قصور حدث عند الترتيب للمظاهرة الاخيرة و التي حددت لها تاريخ ١٥/٢/٢٠١٨ و انها تتحمل مسؤولية عدم قيام المظاهرة، و أكدت علي عزمها في مواصلة اعمال المقاومة و التعبئة.

🔹توفي اكثر من ١٨ شخصا بحملية نيرتتي وسط دارفور نتيجة لأصابتهم بالكوليرا و كان حوالي ٢٠٠ شخصا نقلوا الي طوارىء مستشفي نيرتتي لأصابتهم بنفس المرض خلال الأسبوع الماضي.

🔹دعت أسر الصحفيين المعتقلين الي تنفيذ وقفة احتجاجية تطالب بأطلاق سراح ذويهم الذين اعتقلوا اثناء تغطيتهم للتظاهرات الاخيرة. و كانت الأجهزة الامنية القمعية قامت باعتقال المئات من المتظاهرين بينهم قادة احزاب و ناشطين و طلاب و صحفيين خلال الأسابيع الماضية و لم توجه لهم اي تهم ولم يتم تقديمهم الي القضاء.

🔹واصلت المليشيات المسلحة المدعومة من نظام البشير في استهداف النازحين في دارفور بشكل متكرر و قد افاد شهود يقطنون معسكر سربا بتعرض احد النازحين ويدعي جمال اندك الي الطعن من احدي أفراد المليشيات و قد قتل في الحال جراء الإصابات البليغة، كما أصيب ايضا خمسة نازحين في اشتباكات بالاسلحة البيضاء مع أفراد يتبعون لمليشيات الدعم السريع في محلية عد الفرسان.

🔹عبرت السفارة الامريكية بالخرطوم عن قلقها

ازاء استمرار الاستهداف الأمني للناشطين وقادة الأحزاب السودانية و استمرار اعتقالهم في ظروف غير إنسانية دون تمكين اسرهم او محاميهم من التواصل معهم، وكانت السفارة الامريكية قد أصدرت بيانا اشارت فيه الي ان الولايات المتحدة تؤمن بحق كل السودانيين في التظاهر السلمي دون توجيه اتهامات لهم.

🔹قدم اكثر من ٤٠ محاميا مذكرة للنائب العام تطالب بأطلاق سراح اكثر من ٢٠٠ شخصا تم اعتقالهم في أماكن متفرقة من العاصمة و الولايات و طالبت النائب العام بالكشف عن الجهات التي تقوم بأحتجازهم.

🔹في حديث له عن اوضاع المعتقلين كشف القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف احتمالية تعرض المعتقل منذ بدايات يناير محي الدين الجلاد الي الاصابة بالعمى وخطورة الوضع الصحي للمعتقل ابو الحسن فرح الذي يعاني من مشاكل في القلب ووصف الظروف داخل المعتقل بالبالغة السوء.

🔹قام الصندوق القومي لرعاية الطلاب بفصل ١٧ طالبة من داخلية آمنة بنت أزور بعد احتجاجهم علي عملية تزوير طالت انتخابات اتحاد طلاب كلية الزراعة بجامعة السودان للعلوم و التكنلوجيا .

🔹اكد عدد من الصيادلة اختفاء انواع مهمة من الأدوية من الشركات التي توزعها كأدوية الأمراض النفسية و الكلي، و عبروا عن قلقهم لما ينتج عن ذلك، كما برزت مشكلات بيع أدوية منتهية الصلاحية بولايات دارفور نتيجة لانعدام الأدوية الصالحة و كانت ولاية شمال دارفور شنت حملة علي بعض الصيدليات و ابادت كمية كبيرة من هذه الأدوية .

🔹جهاز الامن والمخابرات القمعي اعتقل اليوم بمدينة سنار كل من يوسف عوض الكريم من طلاب الجبهة الديمقراطية،عمر النور (الجبهة الديمقراطية)، عبدالقادر اليسع(الحزب الشيوعي)،الماحي سليمان ( حزب المؤتمر السوداني )، مروان نقدالله (حزب الامة القومي)، شمو حامد زكريا (مؤتمر الطلاب المستقلين)، عبدالمنعم محمد (حزب الامة القومي)



🔴المزيد من التفاصل تابعونا



www.sudanjem.com

صفحة الامانة السياسية حركة العدل والمساواة

https://m.facebook.com/jempolitical/

الصفحة الاعلامية حركة العدل والمساواة السودانية

https://www.facebook.com/AlsfhtAlalamytLhrktAldlWalmsawatAlswdanyt/



القوي السودانية للتغيير الرافد الطلابي لحركة العدل والمساواة السودانية

https://www.facebook.com/Sudanjem.org