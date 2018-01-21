قتل 3اشخاص واصيب 12 نازح بجراح خطيرة اثر اشتباكات وقعت بينهم و مجموعة مسلحة بمعسكر (الحصاحيصا) في مدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور

وحاولت مجموعة مسلحة تتبع لمليشيا ما يسمى بالدعم السريع يوم السبت الدخول الي المعسكر بحجة شراء بعض الاحتياجات من السوق بوسط المعسكر الأمر الذي اعترض عليه النازحين.

وأضاف” فتح المسلحون النار على النازحين مما أدى الي اصابة 15 منهم”توفي ثلاثة منهم لاحقا.

وأفاد منسق الشباب الشفيع عبد الله ان النازحين نظم

وا مظاهرة احتجاجا على الحادث لكن حكومة ولاية الولاية قابلتها بالغازات المسيلة للدموع.

واشار الي ان الجرحى تم نقلهم الي مستشفى زالنجي التعليمي لتلقي العلاج

واتهم الشفيع حكومة الولاية بالوقوف وراء الحادث لتشريد النازحين مرة اخرى بعد ان فشلت في اقناعهم بالعودة الطوعية الي مناطقهم.