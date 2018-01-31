يئة محامي دارفور تؤكد ترحيل إبراهيم الأمين إلى سجن زالنجي

قالت هيئة محامي دارفور أن معلومات مؤكدة وردت إليها تشير إلى أن نائب رئيس حزب الأمة القومي الدكتور إبراهيم الأمين، الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية قبل أيام ، تم ترحيله الجمعة 26 يناير الجاري، و قيادات أخرى، إلى سجن زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور، ولم تخطر الجهات التي قامت بإعتقاله حتى الآن أسرته عن سبب إعتقاله وترحيله إلى زالنجي.

وأشارت الهيئة في بيان أصدرته (الثلاثاء 30 يناير) إلى أن الدكتور ابراهيم يعاني من ظروف صحية

تستدعي الإنتظام في تناول الأطعمة والأدوية، وقالت إن ترحيل المعتقلين من قيادات القوى الوطنية إلى سجني زالنجي وشالا قصدت منه الأجهزة الأمنية التشويش علي الرأي العام وأسر المعتقلين والمواكب التي تم الإعلان عن قيامها، وأعتبرته محاولة فاشلة للإلتفاف على المد الشعبي والجماهيري.

وقالت هيئة محامي دارفور في بيانها إن مثل هذا السلوك يؤكد هزال النظام وعجزه وضعفه في مواجهة المد الثوري الزاحف نحو تحقيق مطالب الشعب السوداني في إسترداد البلاد من الفئة الطاغية.